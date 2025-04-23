【是日通勝】

農曆三月廿六

乙巳年 庚辰月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：03、36、12

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

雙子座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

巨蟹座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

獅子座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

處女座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

天秤座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

天蠍座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

人馬座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

山羊座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

水瓶座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

雙魚座：生活多阻滯，若不斷抱怨，只會影響心情。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 財運佳

（跌）龍 人緣差

鼠：整體運勢上升，懂得知足，心情更好！

牛：情緒低落，容易悲觀，做事提不起勁。

虎：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

兔：心動不如行動，向意中人表白易成功。

龍：是日沖煞，要懂得知足，勿得寸進尺。

蛇：工作運一般，有些義務與責任需承擔。

馬：趁財運佳加把勁，付出與收穫成正比。

羊：桃花旺，單身者易遇上生命中的真愛。

猴：感受到被伴侶嫌棄，感情關係現危機。

雞：好運降臨，可望於事業方面嘗到甜頭。

狗：出差機會不要放過，有機會一展所長。

豬：財運欠佳，身邊多小人，帳目要分明。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

春季植物開運

春天植物盛放，顏色燦爛繽紛，在家裏適當位置擺放適合的植物，不但有改善環境紓緩壓力的作用，同時也有助家居運勢。

1.大葉植物：催旺財運

傳統上，大葉植物如黃金葛或萬年青等，有吸納財氣的力量，適合放在窗前或陽台，如果住所對着海景或小區泳池，在窗前放置這些大葉植物更有利家居財運。

另外，今年蛇年的正財位在西南方，長期擺放大葉植物也有利財運。而客廳牆角、大型音響儀器或電視機旁都適合放置植物。

2.鮮花：催旺姻緣

希望增加桃花運，擺放鮮花最為理想，水種花卉或浮花會短期內加快遇到姻緣的機會；但若想遇到長遠穩定的姻緣，最好是泥種鮮花。另外，從事需要人際網絡工作的朋友，在桃花位（蛇年在東南方）放置鮮花也有助擴大朋友圈。近年有不少永生花、仿真花，雖然外形美觀，但沒有真花的生命靈動力；如果希望催旺姻緣，使用鮮花較為恰當。

3.富貴竹：提升考試文職

希望提升小朋友的讀書考試運，可擺放富貴竹在小孩的書房或書桌上。富貴竹有「步步高陞」的象徵意義，放置4支水種富貴竹於文昌位（蛇年在正西方），也有助文職工作的升遷運勢。