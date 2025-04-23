偶像鬥「瞓」點戰火︱姜濤AL被輪流爆陰毒　引發公審轟冇品

男團MIRROR「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo、呂爵安、Jeremy在韓國拍攝的節目《呂濤米Lo Seoul》今日舉行記者會，4子連日來爆出話題性新聞及被翻出黑歷史，當中姜濤、Anson Lo的「眼瞓片」惹來網上公審，被批不專業兼冇禮貌，兩幫粉絲互爆陰毒掀罵戰，加上新歌捲抄襲風波的Jeremy齊齊現身，今勻又要「拆彈」！

MIRROR出道多年新聞不斷，尤其是人氣王姜濤、盧瀚霆（Anson Lo，AL）、呂爵安（Edan）更是「身經百戰」，面對惡評、負面新聞已懂得成熟處理，「鏡粉」都力讚他們長大了。之前「妹豬組」的姜濤、AL、Edan及Jeremy到韓國拍完節目《呂濤米Lo Seoul》返港後，各人陸續爆出話題新聞，Edan提及緋聞女友林明禎即鬧傳媒黑心，就連罕有「踩屎」的Jeremy亦中招，新歌涉抄襲捱轟，現時則到姜濤與AL的工作態度受質疑，兩幫粉絲在網上單打罵戰，4子今日將出席韓國節目記者會，屆時難免又要「拆彈」！

姜濤與陳卓賢（Ian）日前出席活動探望大熊貓，當日姜濤高EQ回應被王晶叫「滾出娛樂圈」一事，更發表護粉宣言：「鬧我就得，唔好鬧支持我嘅人。」言談散發正能量，但之後網上竟流出現場片段，並指他冇品、冇禮貌，引發網民叫他「退出娛樂圈」，隨後更有網民Po出姜濤在球場的打架舊片，質疑其品行。「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）認定是死敵AL粉絲「神徒」的舉動，因此作出還擊，上載AL之前在ViuTV活動瞌眼瞓的影片，兩派在網上不斷「爆陰毒」，冤冤相報何時了！

事緣姜濤與Ian日前現身主題公園，當時他們與工作人員互動，向外界推廣熊貓相關知識，女護理員講解時指熊貓正在睡覺，姜濤即口噏噏說：「唉！想瞓覺！」網民怒轟他不尊重工作人員，莫講說做偶像，就連基本禮貌也欠奉，更有人言詞激進，留言叫他快點退休、離開娛樂圈等。不少「姜糖」撲出來護主，表示偶像只是在自然反應下這樣說，反指Haters為鬧而鬧、斷章取義：「佢只不過係一個小朋友，咁眼瞓就當然講出嚟，難道眼瞓要扮精神咁虛偽？點解依家啲人仲要攻擊佢？」、「姜濤性格比較率性、真情流露，主持講到熊貓瞓覺作息，佢只係順住照講，冇乜好掩飾顧忌。」事件持續發酵，有網民翻出姜濤在維園打波時跟人打鬥的舊片，並配文：「其實藝人私下係一個咩人真係冇所謂，最重要嘅係為人孝順&善良就夠喇！」來一個抵死「靚抽」。片段一出即引起熱烈討論，有人留言：「打開波、打開街場都知，跨過個人走係侮辱行為。」以此質疑姜濤的品行。不少「姜糖」指這是舊片，又指街場打波時有肢體碰撞，認為「呢啲好小事」，又維護偶像稱：「姜濤當時已經好克制。」力斥重新上載影片的網民為增加流量無所不用其極，再次觸發罵戰。

「姜糖」大搞慶生應援

有人覺得一切是「神徒」所為，連番晒出AL去年3月在記者會的瞓覺相，並指：「咁應該學AL咁，眼瞓咪直接喺記招度瞓囉，佢咁忙又勤力，平時邊有時間瞓呀！」「神徒」當然不會罷休，撰長文指AL之前一日要做Edward Chan演唱會嘉賓：「工作緊密到連不適都繼續用200%全力嘅藝人，都要畀人借題發揮抹黑，可想這世界有多邪惡，成日用埋呢啲那渣招抹黑人，Shame on U……」罵戰沒完沒了。

另外，本月30日是姜濤的26歲生日，各地「姜糖」不停應援為他慶生，台灣粉絲在百貨公司前的大屏幕為他祝壽，而溫哥華的粉絲亦以善心來支持偶像，做Hospital Tour送禮物給兒童醫院小朋友，更齊齊為醫院進行募捐。至於美國三藩市的「姜糖」則送出430個漢堡包到當地慈善機構，相信姜濤知道都會很開心。