謝淑怡諗計護手袋　「破壞王」俘虜長輩心

港姐謝淑怡早前完成多年的夢想，成功說服父母在家中養狗。雖然5個月大的比熊犬Mochi是家中的「破壞王」，但瞬間已將「公公」和「婆婆」融化，令家中充滿歡樂。

「音樂學霸」港姐謝淑怡（Zoie）除了擁有超高學歷，更是一位鋼琴家。最近她達成了多年夢想，說服父母首次在家中養狗，愛犬Mochi更贏盡歡心，她說：「想養狗狗好多年，一直係夢想，因為媽咪話照顧我已經好攰，同埋父母一直唔係咁鍾意狗狗，但係經過我多年嘅『洗腦』，終於答應。」

愛意足以消除疲倦

Zoie指Mochi雖然只有5個月大，卻是家中的破壞王，一不留神便會向家中的拖鞋、紙巾、寵物服飾及尿片「下毒手」，無一幸免。問到可有咬爛她的名貴手袋？Zoie笑說：「我唔會畀呢件事發生，同埋都有對策，依家會將佢會咬嘅嘢放高，鞋就放番入鞋櫃。」雖然Mochi相當頑皮，但「乖孫」轉眼間已經將「公公」、「婆婆」融化，Zoie笑說：「佢好快就融化咗我父母，因為佢哋照顧嘅時間比我多，依家好似湊孫咁，有咗Mochi喺屋企，成家人都更加開心。」

Zoie認為養狗最需要給予時間陪伴，因為在狗狗眼中，主人就是全世界。她指最初也有考慮養貓，但最後還是選擇「人類最好的朋友」作伴，她說：「畀狗狗愛之餘，亦感受到佢淳樸嘅愛，好似有時收工好攰，一開門佢就會撲過嚟，好興奮、氹氹轉歡迎我，幾攰都即刻開心晒。」