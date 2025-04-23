「票房一姐」馬麗發威　新片預售贏開巷

內地女星馬麗主演的《水餃皇后》即將上映，由預售票房已贏開巷，口碑大佳之餘更串星不絕，順勢被推為熱爆電影。談到被冠以「票房一姐」的名號時，她謙稱一切只是數字而已。

雖然現時電影市道不景氣，但內地「五．一檔」依然出現爭崩頭的情況，目前已有11部電影確定上映，題材涵蓋喜劇、犯罪及動畫等。其中關注度最高的便是馬麗主演的《水餃皇后》，截至昨午為止，該片預售票房已達逾230萬元人民幣（約244萬港元），穩佔同期整體票房一半，跑贏其他作品幾條街，不少影評人大讚該片勵志兼賺人熱淚，口碑不錯。

《水》片以香港「水餃皇后」臧健和的事迹為藍本改編，聚焦單親媽媽逆境奮鬥的勵志歷程。導演劉偉強找來群星客串，包括影后惠英紅、鮑起靜、薛凱琪、江美儀、王祖藍及黃德斌等傾巢而出，甘當綠葉，令觀眾驚喜不已。

日食50隻餃子增肥

首次挑戰非喜劇題材的馬麗，為了貼合角色造型，開拍前每日食50隻餃子增肥，並素顏上陣，尋求突破性表現。近日，她與導演劉偉強現身內地各城市路演宣傳，被問到如何看待「中國票房最高女演員」的標籤時，她謙虛表示：「是觀眾對我的喜愛，我數學不好，到現在對這個數字都是懵的，感謝大家對我的喜愛。」全場響起掌聲。

另外，由林峯及古天樂等演出的港產片《九龍城寨之圍城》約1年前在內地上映，票房錄得約6.84億元人民幣（約7億港元），並成功打破4項紀錄。近日，台前幕後決定電影於內地「五．一檔」重映，今次將分為普通話及廣東話兩個版本發行，任君選擇。有粉絲期待原汁原味重溫演員們的落力演出，並對重映成績抱有信心。