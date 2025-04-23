娛圈單打︱Edan護花終企硬　勸君莫要負紅顏

呂爵安（Edan）呢位MIRROR人氣王，自從同「馬來西亞女神」林明禎傳緋聞，多次斷正都閃閃縮縮，早前有傳媒稱呼明禎BB係佢「女友」，更即時面黑爆句「黑心」，男人老狗做到咁縮骨，抵畀人鬧到開花！

點知峰迴路轉，日前佢深夜開Live爆Seed，自爆過去半年成日「淆底」驚畀人指指點點，連明禎BB都無辜被私訊轟炸，最爆係佢直接確認明禎係「身邊重要嘅人」，仲大讚對方係好女仔，即時引嚟網民力撐，話Edan終於似番個男人，呢啲咪係「坦白從寬，抗拒從嚴」囉。

話時話，本來拍拖係開心事，明禎BB雖然大Edan成7歲，但睇落完全唔覺，仲Keep住童顏，至於身材更加冇得輸啦，呢段姊弟戀簡直係一套現實版偶像劇，大家恭喜都恭喜唔切啦。

Edan今次肯坦白，反而引嚟唔少人反思，明明男未婚女未嫁，點解拍拖要搞到好似做賊咁呢？正如Edan自己都識得講：「我都28歲人，鍾意人有咩問題？」咁又係呀，即使打埋羽毛球又如何啫，唔通仲係封建時代要拉去浸豬籠咩？

講真，MIRROR呢啲偶像工廠，梗係要班成員Keep住「單身狗人設」㗎啦，唔係點令Fans乖乖課金，最搞笑係2025年啦喎，居然一聽到Edan認愛就喊住話脫粉，仲幼稚過小學生失戀，咁不如叫成班鏡仔出家做和尚啦。

Edan食咗成半年驚風散，呢鋪卒之的起心肝企硬護花，算你啦！至於兩口子之後點行，真係要睇佢哋自己修行造化，不過，最緊要係Edan記住今次嘅教訓：「做男人要有擔帶！」唔好再令明禎BB受委屈啦！