獲東海李敏鎬賞識　嚴崇天韓國發展自嘲老餅

嚴崇天擅長韓語，主持風格靈活，近年成為韓星粉絲會的專屬主持，今年起至今便主持了十多場韓星見面會，近日更首次進軍內地，到重慶主持金在中的粉絲見面，他表示：「今次係我第一次去重慶做粉絲見面會，亦係第一個內地主持騷，有幾千名粉絲氣氛真係好好，內地主持風格同港澳有啲唔同，唔可以硬搬過去，事前要做好多準備工夫。」他又透露除了做韓星活動亦有做泰星，但自嫌泰文只屬普通水平，仍需努力學習。

提到最難忘經驗，肯定是被李敏鎬「強吻」最難忘，他表示從小看李敏鎬的電視劇，估不到有機會為對方做主持，他表示：「我叫佢派飛吻畀觀眾，佢話要有對象先得，我提議佢望住粉絲，然後佢忽然起身，行過來按住我作狀扮錫，全場粉絲起哄，大家都勁羨慕。」

另一次為男團Super Junior成員東海擔任粉絲見面主持，與東海傾偈期間，提到耳機話題，嚴崇天因有追看東海的直播，知道他經常遺失耳機，「佢就好開心，問我係咪佢粉絲，主動同我握手，話歡迎我成為佢粉絲，佢又用普通話叫我做哥哥，不過我話我細少少應該係弟弟，哈哈！」問可計劃去韓國發展主持綜藝工作，他就自嘲年紀大了。