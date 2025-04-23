Jeremy新歌涉抄襲急下架　MV徹底消失唔解釋原因

男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）最近推出新歌《Tie Me Now》，不過被指涉抄襲韓國男團Stray Kids舊作《Red Lights》，《Red Lights》亦曾收在Jeremy個人playlist。事件擾攘多日，今日（23日）終於首次公開露面。今次Jeremy首次作曲，請嚟逆流阿韜（To Lee）編曲，王雙駿（Carl叔）監製。歌曲Intro及主歌第一句與《Red Lights》幾乎一樣。事後Jeremy發聲明，澄清沒有任何抄襲的意圖，並就事件引發爭論、令大家不快表示非常抱歉。

唔少fans以技術文力撐Jeremy稱兩曲並無相似，或指係Chord Progression（和弦進行）相似而造成錯覺，又指向編曲及監製，認為佢哋需要負最大責任。從兩曲Intro、Verse比較之下，唔少地方相似、甚至一樣：樂器大部分一樣，bpm（速度）相近、Time Signature（拍子記號）一樣（6/8）、Key相同（E Harmonic Minor）、Main Riff同為8th note Staccato，兩曲Riff做法亦非常相似。

而喺小組團綜舉行前夕，MIRROR官方Channel將《Tie Me Now》MV下架，各大音樂平台亦只有新版本《Tie Me Now》(Intense Version)，亦冇沒有開放留言。新版本編曲徹底改頭換面變成Rock版，只有人聲一樣，Credit則仍保留編曲人阿韜及王雙駿名字。MIRROR社交平台亦post出story，提醒大家推出新版本，但未有解釋MV下架原因，以及何以刪除原裝版本。有fans指無法欣賞兩種風格，亦有fans讚Intense Version更有力量，形容堅忍強韌似足Jeremy本人，用作品向批評抄歌嘅人「直線打臉」。

Jeremy社交平台仍保留當日出歌嘅感謝文，謂自己錄嘅demo係純人聲：「我又唔識整音樂底，成件事都係靠feel，係Carl叔要明白我先可以完事。處理編曲嘅時候我又唔識表達，只可以大概講自己feel。」謂非常感謝Carl叔不厭其煩為佢修改。另佢又感謝編曲人阿韜：「係可以聽到基本上每一段都有唔同嘅編排，辛苦你了。」籲大家可以認真聽編曲：「有好多心機同層次喺入面」。