雲浩影Gel晒頭都唔沖涼　Ivy So狠拋偶包聞屁辨食

樂壇新一代女神雲浩影（Cloud）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy）日前齊齊接受網上頻道節目訪問，分享私下麻甩一面。當主持問到二人如果很夜返家，會否不沖涼就去睡覺時，二人先來一個對面，跟着Ivy反問主持：「你覺得我哋邊一個似係一定會沖涼？」主持指覺得是她時，Ivy居然謂：「我係會唔沖涼嘅！」在旁的Cloud即刻皺晒眉說：「真係好攰呀嘛！」Ivy解釋有時出去做普拉提，都不會出太多汗時，頭都沒出汗，都會不沖涼，Cloud說：「我Gel咗個頭都會唔沖！（咁個枕頭點算呢？）紮起頭髮，等佢唔好hi到我塊臉囉！（咁咪會積埋一舊囉？）咁我第二日會沖㗎嘛！」片段播出後引起網民討論，Cloud又彈出留言：「嗱我唔係日日都係咁嘅！」

節目中兩女愈講愈放，Cloud又指平時不會執拾碗碟、愛儲膠袋，又鍾意用腳板捽嘢；而Ivy表示家中污糟衫疊到好高，更公開自己的特殊技能「聞屁辨食」，她說：「有一日我放屁，都好似有啲臭，嗯？我尋日食咗咩呢？我尋日食咗番薯或者大豆、豆漿，咁我就會避開嗰啲嘢少啲食。」Cloud驚訝地回應：「點會為咗放個屁唔臭而唔食一啲嘢呀！」不過她說的還「驚人」，指沖涼時放的「水屁」最臭，Ivy笑說與COLLAR成員排舞時，如果有人想放屁就會舉手：「我要放屁喇」，之後出排舞室外放，免得臭親大家。