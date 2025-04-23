金秀賢新劇無限期停拍　金賽綸曾哭訴遭丈夫以惡言攻擊

韓國男星金秀賢上月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往，但他強調是在對方成年後才開始拍拖，他已向金賽綸遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」以損毀名譽為由，提出約6,586萬港元賠償訴訟。而他在爆出醜聞後形象跌至谷底，之前代言的逾20個廣告全被撤，他本來正在拍攝新劇《山寨人生》第2季，亦因為醜聞而暫停拍攝，今日（23日）有報道指《山》劇的演員和工作人員已收到劇集無限期停拍的通知，而早前串流平台方面早前已宣布推遲第1季的播映計劃。

而記者出身的網紅李振浩早前曾爆料指金賽綸今年1月與在美男友結婚，更多次遭對方施暴，他昨日（22日）再公開影片，爆料指金賽綸與金秀賢分手後曾與運動員、歌手、兼職同事、偶像練習生及在紐約的男友共5人交往，而金秀賢是金賽綸的「前前前前前男友」，又公開金賽綸生前與友人的通話錄音，證明她曾被老公以惡言攻擊，她在錄音中向友人哭訴：「他給我看巫師占卜的影片，說我好壞，這個時候應該已經要死，時間已經停頓，又說花朵已經凋謝不可能再開花，說我是又自私又壞的人，他經常這樣罵我。」