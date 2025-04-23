同時劈腿金武俊！永野芽郁被爆與人夫田中圭譜不倫戀

日本玉女女星永野芽郁驚爆不倫戀！25歲的永野被雜誌爆料，香閨密會40歲已婚男星田中圭，同時劈腿合演熱播中劇集《Caster》的韓國男星金武俊。

永野與田中圭4年前曾合演電影《接棒家族》，飾演沒有血緣關係的父女。田中圭與息影女星SAKURA結婚14年，育有兩名女兒。而永野向來形象清純，不倫戀兼一腳踏兩船醜聞，令外界震驚。

永野與田中圭因合作《接棒家族》相識後，去年起拍拖，曾變裝到遊樂園約會，男方擁有她家的備份鑰匙。但本月中，永野被拍到與金武俊一起搭的士回到香閨，且男方待在她家整整8小時，且連續兩夜都在她家相聚。

此外，永野芽郁又被拍到與田中圭共進晚餐，還去田中圭常去的酒吧，進入時酒吧貼出「包場」字條，4月18日進女方家過夜，隔天離開時，被記者當場直擊追問。田中圭慌張否認兩人不倫關係，而且沒有女方家備份鑰匙，留宿是因為喝醉酒被對方照顧。

有關爆料內容，永野芽郁公司否認與田中圭交往，但仍透過公司表示：「可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。同時，因這次報道造成相關人士、廣告與作品等合作廠商與工作人員，以及一直以來支持我們的粉絲們的困擾與擔憂，我們在此深深致歉。」

金武俊透過公司回應，的確去永野芽郁家，並澄清表示：「當時她的母親也一起在家，對我非常親切。我非常尊敬永野小姐作為日本演員的專業，但我們之間並無交往等的事實。」