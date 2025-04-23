車出車入｜西沙一日遊自駕暢玩新地標　必到隱世仿古建築打卡點

繽FUN星網節目《車出車入》，今集由主持雪燕及Vincent，帶大家去馬鞍山及西貢中間的西沙玩足一日，附近不僅可以行山、觀星外，更會帶大家去隱世打卡點，以及全新地標西沙GO PARK，讓一家大細去帶同寵物，飲食做運動兼Chill一下，更重要當然是方便泊車。

【景點一：昂平大草地】

第一站會到昂平大草地及觀景台，首先駕車到馬鞍山郊遊徑起點的空地，那裏大約可停泊40部車，再沿住馬鞍山郊遊徑行1小時左右，就會到達目的地，加上路線簡單易行，適合平時較少行山的新手。昂平大草地及觀景台，不但可以眺望整個西貢市及西貢海景，還有人正在玩滑翔傘，風景可謂一絕。

【景點二：水浪窩觀星台】

之後沿西沙公路駕駛，可到達水浪窩牌坊，從牌坊走1分鐘，即可去到隱世打卡點—水浪窩觀星台，而觀星台的外觀似十足小城堡，它是仿照古代觀測台而建造，也是香港唯一的仿古天文建築，即使日間無法觀星，打卡都不錯。醒大家泊車貼士，水浪窩牌坊對面就有一個咪錶停車場，有廿幾個車位給大家泊車。

【景點三：西沙GO PARK】

最後是到新地標西沙GO PARK，這裏有更多打卡位，由沙田駕車過來15分鐘就到，如果西貢過來更快，10分鐘左右就到，集美食、親子、寵物、娛樂、運動於一身。西沙GO PARK提供超過300個車位，還有60kW特快充電站，時租由$18至$22不等，消費滿指定金額更有免泊優惠，適合自駕人士過來玩。另外，場內四周亦有多個單車停泊處，讓一班單車愛好者騎車入去，假如沒有自備單車，這裏都有店舖讓你租用單車、平衡車、滑板車，更設有Skate Park讓大家一展身手。

西沙GO PARK的中央廣場，會不定期舉行大型活動及節日打卡裝置，豐富節目吸引好多人來玩，早前就舉辦以Car Camping為主題的「GO OUT FEST」戶外生活文化祭，展示出各式的露營車，齊全的至潮日系露營戶外場景，讓大家感受Day Camp式露營體驗，而這些體驗在香港真的很少見。

之所以適合一家大細入來玩，事關西沙GO PARK設有三大兒童遊樂區，包括歷奇天地、空中樂園和晴空公園，佔地超過4萬呎，合共10條滑梯。當中歷奇天地就以森林歷險為主題；而位處2樓的大熊仔頭區域就是空中樂園，適合年齡較小的幼童；至於晴空公園就有一條全場最高的5.5米滑梯，登上觀景台後更可俯瞰整個西沙，因此很適合帶小朋友來放電。

除了親子家庭樂，這裏亦很適合帶同寵物入來玩，皆因有一個3千呎的寵物公園，場內還有其他寵物友善設備及遊樂設施，還有遮蔭處和戶外座位，讓主人和寵物齊齊充電，成為寵物們的聚腳熱點。

假如玩到肚餓，西沙GO PARK設有十幾間餐廳，款式應有盡，包括中式、西式、日式、輕食Food Truck等，而大部分食肆提供戶外空間，主人用餐時寵物可以在旁休息。當中有充滿特色的亞洲菜，還有集日本家庭式料理及台灣茶飲於一身的食堂。另有適合睇波、跟一班朋友聚會的酒吧，更提供桌球、飛鏢等娛樂。不得不試是有賣寵物雪糕的甜品店，尤其是夏天食就零舍消暑。

西沙GO PARK有多間零售店舖讓大家閒逛，例如有專門搜羅多個人氣精品、食品等，周邊商品的店舖。另有屬於毛孩養生食療專門店，主要售賣寵物養生食品，全面照顧寵物的健康。

這裏的另一特色是可以欣賞演唱會，其GO PARK STADIUM室內體育設施，當中有個可容納1,500名觀眾的室內體育及表演場館、室內籃球場，還有方力申創辦的游泳學校，劍擊學校、戶外攀石牆。

另外位於商場旁邊，佔地100萬呎的GO PARK Sports，提供十多個符合國際專業規格的體育設施，例如有三人籃球場、足球場、網球場等熱門運動，更設有匹克球場、棍網球場、板網球場等新興運動場所。除了陸上運動外，亦都有得玩水上活動，GO PARK Aqua提供直立板、獨木舟、風翼衝浪等，水上活動發燒友不容錯過。