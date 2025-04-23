【簡潔生活學】非一般摺櫈

上周一連幾日復活節假期，不少人選擇北上消費，也有一家大小出國旅行。很多港人說「去日本等如返鄉下」，但有航空公司表示，近期飛日本的旅客偏低，未來數個月機位更「供過於求」，因而將會調低往日本的航班班次。

香港人減少「返鄉下」的原因，可能與近期「災難預言」的負面新聞有關，這也無可厚非，去旅遊都是想開開心心，時刻要擔心安全，又怎能玩得痛快？

說起災難，日本確實常有地震發生，因而無論商家或市民，都會準備好防災包應急。

最近在網上看到一款輕巧摺櫈，外觀上就像幾塊硬板併合而成，只需5秒就可組裝完成，平日可放客廳、書房，甚至浴室、廚房或玄關，沒用時便可摺起，厚度只有4cm，可收放在櫃內、梳化或床側邊或背面，非常慳位。另外，也很適合放在車尾箱，戶外時更大派用場，尤其露營時可當作臨時馬桶或戶外垃圾桶，是不是很驚訝呢？

其實設計原意，是在災難或緊急情況下使用，例如：突然停水或交通意外長時間塞車，萬一「人有三急」都可以解決到。所以在設計或組裝上，都非常輕巧及易用。實用之餘也不忘美觀，有海軍藍＋白色、橄欖＋白色、橙色＋白色三種顏色配搭。

但要注意是，若用作臨時馬桶，需要配合「廁所套裝」使用，裏面包含抗菌凝固劑，液體會迅速凝固。他們更細心到設計10年安全儲備衞生紙（12卷），特點是採用鋁袋真空包裝，不僅完全防水，還能防霉防潮防蟲，長度更高達200米，一卷夠一家四口用一星期，品質據說可保持長達 30年！

老實說，希望這些產品不會用上，因為不想有災難降臨呢！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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