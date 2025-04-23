陳嘉寶一家五口遊峇里島　買呢樣嘢為囡囡做好榜樣

藝人陳嘉寶（Anjaylia）日前與丈夫帶同3名女兒到印尼峇里島旅遊放鬆，期間發生的一個小插曲卻引起她的思考，並選擇分享在社交平台給更多人。Anjaylia在貼文寫道:「前天去了峇里的週日市集La Brisa，買到了心目中的MVP — 圖中三姝抱着的美人魚和獨角獸公仔。一開始我們看到就覺得很漂亮，然後攤主給我們介紹那都是全人手製造的，就馬上感覺它們的含金量更高了。在還沒有問價之前的第一個反應是，在以遊客為銷售目標的市集中，全人手製=貴。別忘了我家還要X3，但很快我們就決定要買了，因為攤主告訴了我們公仔們的故事，在峇里的街頭上有不少母親帶着他們的孩子行乞，也有不少女性因為遭受家暴而不得已帶着孩子流落街頭…於是有心人創立了一個機構為那些女性和她們的孩子提供安全屋和食物，還有盡可能為孩子們爭取得到讀書的機會。而那些公仔就是安全屋的媽媽們一針一線人手造的，想要為機構籌募經費。」

她續指:「幸福永遠不是必然的。我們也很少在外面帶孩子們逛街給她們買禮物。但這份禮物，我們覺得很應該買。所以就讓她們細心挑選，買完了給攤主姨姨們道謝，之後在晚上靜下來的時候，我們慢慢又認真地給她們講述了公仔們和它們背後的母親和小孩子們的故事，也給她們看了機構的社交媒體照片。她們的情緒很複雜，有傷心、不解，也有感恩…」許多粉絲紛紛留言，大讚Anjaylia心善，為3名女兒做了個好榜樣，更教導了她們很有意義的一課。