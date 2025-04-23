歎盡夏威夷　戴花環嘗美饌

每年的5月1日是香港一天假日的勞動節，對於夏威夷而言，卻是盛大的花環節嘉年華（Lei Day）日子。大家會趁機互送由鮮花和枝葉編織的花環，寓意親情、友誼、快樂、感謝等；並舉行大型活動及選美比賽，氣氛歡騰。大玩特玩之餘，當然少不了品嘗地道美饌，首都檀香山（Honolulu）就有由精緻料理到休閒餐館滋味供選擇，總有啱心水口味。

夫妻合掌 各司其職

位於檀香山的MW Restaurant，是由一對夫婦檔廚師Michelle Karr-Ueoka和Wade Ueoka於2013年所開設。前者於美國烹飪學院學藝，擅長炮製創意甜品；後者則曾於知名餐廳任職，並獲得夏威夷最傑出廚師之一的美譽。二人雙劍合璧，帶領餐廳入圍有美食節奧斯卡之稱的「James Beard Award」最佳新餐廳獎，Michelle更於去年入選最佳甜品師。

餐廳選用當地時令食材，午餐和晚餐分別提供3道菜和5道菜的菜單，特別之處在於菜式會每天轉換，猶如開盲盒般為客人帶來期待和驚喜。前菜有來自考愛島（Kauai）的炸蝦肉和蝦片，配上秘製香蒜辣椒油蘸醬，惹味開胃。招牌菜有融入韓國味噌醃料的蜜汁鯧魚，伴泡菜薯仔沙律和海蘆筍等地道蔬菜。另有將原條龍蝦浸泡於馬賽魚湯之中，加入扇貝、魷魚、花蛤來提味，附送法式長棍包沾濃湯吃，口感更富變化。

甜品更精彩，包括以法式焦糖燉蛋為基礎，加入多個夏威夷元素的熱情果吉士醬和沙冰、椰子粉圓和蛋奶凍，還有多款熱帶水果凍，酸香味美。嗜甜者更可選擇士多啤梨忌廉芝士蛋糕，以一大球士多啤梨柚子雪糕蓋於蛋糕上，伴以新鮮果粒，讓味蕾一新。

和洋混搭 鮮味極致

於2023年開業的UMI，佔地約3,000平方呎，創辦人兼主廚Vikram Garg生於印尼，並曾於多間五星級餐廳任職，及後受到日本料理的啟發，將其融入夏威夷料理之中。他秉承可持續的餐飲理念，善用從根莖到葉的每一個部分，例如經常當作廚餘的果皮會用於調味或裝飾、各種肉和魚剩餘的骨頭用作熬煮高湯等，致力達到零浪費的同時，又能保持高質素的精緻料理。

餐廳在開業首年便隨即奪得Ilima Awards的年度最佳餐廳，實力毋庸置疑。菜餚是以來自世界各地的時令食材炮製，並會隨着季節更替而有所改變。早餐有穀物脆片乳酪碗、煙三文魚忌廉芝士配酸種麵包等經典選擇；晚餐則以海鮮作主角，開胃菜有薄切扇貝配醃青瓜片，兩者一同浸泡於日式高湯內，添以辣椒提味，令人胃口大開。

主食就有經典菜式「Loco Moco」，一般做法是在白飯上蓋上漢堡扒、煎蛋和肉汁，類似港式碟頭飯。而主廚則是選用越光米，並將經過香煎的高質和牛肉扒，配上特調蘑菇汁和水波蛋，令傳統菜餚昇華。還有帝王三文魚配魚籽、芝麻茄子蓉和燉洋葱，以及龍蝦尾紫米飯和雜菜海鮮鍋等。甜品方面亦毫不遜色，例如有邁泰式班戟，面層鋪有大片焦糖菠蘿脆片，淋上冧酒椰汁，滋味獨特。

匠人刀工 改良傳統

於2016年開業的Senia，是由一幢1988年的歷史建築改建而成，內裝沒經過大規模改動，並由創辦人Anthony Rush兼任行政總廚。他擁有超過20年的入廚經驗，曾於多間米芝蓮星級餐廳接受培訓和工作，實力非同凡可，更會發揮創意講究擺盤賣相，打造視覺和味覺的盛宴。選用食材亦以當地新鮮時令為主，炮製出糅合夏威夷和國際風格的料理。

必食招牌菜有威靈頓牛扒，最搶眼的莫過於外層精緻酥皮雕花，用上紅菜頭、金菜頭、辣椒、紅蘿蔔和菠菜染色，再配合大廚的一雙巧手雕琢而成。切開後旋即散發出濃郁的松露香氣，內裏的菲力牛肉與鵝肝醬相融，肉質多汁鮮嫩。另有以香芹籽豆薯汁和萵筍為基底，放上撒有飛魚籽的香烤油甘魚，一絲絲的蘋果木煙熏味添上一分層次。輕食類則有薯仔煎餅配菠菜、煙三文魚和水煮蛋，淋上由檸檬汁、蛋黃和牛油的荷蘭汁，食材簡單不花巧，但足以品嘗食材的原汁原味。壓軸出場的甜品有綜合熱帶水果雪糕，滿布酸爽的杧果、菠蘿、莓果等，面層蓋以蜂巢狀的紫薯脆片，增添口感。