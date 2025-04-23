AK低調出錢助毛孩　Edan代妹為「爵屎」牙醫費打折

男團MIRROR副隊長江熚生（Anson Kong）一向對毛孩痛愛有加，除領養多隻狗狗外，近日更與毛孩「猜柴」齊齊拍節目，接載不同乘客傾吓偈，而一眾粉絲深受偶像善心影響，身體力行保護小動物。據悉，近日有流浪動物組織，於社交平台向AK及其粉絲發文道謝，原來AK低調捐助了5,000元港幣，以支援急需手術及輸血的浪浪「花師奶」，十分大愛。

據悉，AK應援團還「每月一善」，會員自發性去做義工，以清潔貓舍、幫助擴建修葺狗舍為主，亦會收集剩餘麵包透過慈善機構轉送有需要人士。單是去年AK的生日慈善晚宴，已籌得約32萬港元善款，扣除開支後悉數撥捐不同慈善機構。

另外，身為AK好兄弟的呂爵安（Edan）日前深夜直播，形容自己過去一段日子「唔開心」，然而他抒發情緒後很快便重整旗鼓，昨早於社交平台帳號發起「有問未必答」環節，與粉絲互動。Edan回覆「爵屎」（粉絲）語調輕鬆幽默，有粉絲問其胞妹「小如豬」日後當起牙醫的話，「爵屎」是否有優惠時，Edan即回道﹕「OK worr，不過會唔會全部人都話自己係（粉絲）？」再被問「點解《膠戰》食飯條片，你帶住口罩？」他笑答﹕「偶像包袱。」而有人向他透露自己正度過人生低潮時，Edan即以「一齊加油﹗」來為對方打氣，相當窩心。