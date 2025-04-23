Edan公開戀情遊花園　稱對林明禎好認真：好想保護佢

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo） 首個小組團綜節目《呂濤米Lo Seoul》將於下月5日首播，今日4子現身觀塘宣傳，吸引大批粉絲到場支持，他們分享出發到韓國追星、追雪、體驗傳統韓國文化及食玩買等，台上4子又玩遊戲，抄熱氮氛。

Edan早前深宵開Live與爵屎打開心扉講緋聞女友林明禎，今日Edan表示有段時間經歷好多，發覺失去自我：「唔見咗以前嘅自己，所以依家想搵番以前輕鬆嘅自己，趁機打開自己，所以開live，呢個係我同爵屎嘅傳統。」當下想專注自己，和愛自己的人，不想再避忌和忐忑，與爵屎傾完，整個人輕鬆好多。

問他是否認愛林明禎？Edan表示：「我知大家一定會集中呢個Point，趁今次機會講一次，以後唔會再講，自從我公開追林明禎後，佢受到好多攻擊，好多惡意聲音，完全明白佢感受，一個女仔承受唔簡單，係因為我先有呢件事發生，我一直想做啲嘢去保護佢，但因為我驚，所以避而不談，但就引起誤會，無論我講乜都有人鬧，不如我做一件覺得啱嘅事，所以講畀大家知，佢係好好嘅女仔，對我來講好重要，我唔開心時佢幫我好多。」他希望Hater不要再攻擊及難為她，全盡力保護明禎。正式公開戀情？「大家畀啲空間我，我對佢好認真，好想保護佢。」