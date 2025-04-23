Jeremy涉抄襲MV下架重新編曲上線　呂爵安：新版本唔似

Jeremy處男新歌《Tie Me Now》近日捲入涉嫌抄襲韓國男團Stray Kids舊作《Red

Lights》，引起外界狂轟要求下架，事後Jeremy發聲明澄清沒有任何抄襲的意圖，並就事件引發爭論、令大家不快表示非常抱歉。最終MIRROR官方Channel將MV下架，各大音樂平台亦只有新版本《Tie Me Now》（Intense Version）。

Jeremy指事件引起爭論，見到大家不開心，自己也不開心，與團隊商量作出下架決定，是好唔捨得的決定，及推出重新編曲的新版本。是否好大挫敗感？Jeremy表示：「無，自己最唔開心見到好多唔同討論，我做歌想畀大家見到自己唔同一面，帶到歡樂畀大家，呢樣唔係我想見到嘅嘢。」

正跟團隊商量，是否會就新版本推出新MV。可打擊你日後寫歌的信心？他表示無打擊，覺得上了寶貴一堂，意識學習和進步更多，會繼續寫多些作品給大家。對於涉抄新歌被指MV八成相似？Jeremy解釋：「兩首歌音樂類型相似，有啲元素存在，意識到呢件事，所以才推出新版本。」Edan搭嘴表示：「新版本唔似。」問會否打擊之後出歌的時間表？Jeremy就表示沒有影響，自爆昨晚剛完成下一首新歌MV。