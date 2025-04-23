鮮娛糧︱陳凱琳因鄭嘉穎一句話放棄演戲　讚老公表裏如一

前港姐冠軍陳凱琳與鄭嘉穎婚後轉型成KOL狂接廣告，早前她更離巢TVB，正式變自由身，她近年膺最賺錢KOL藝人，廣告接不停。她接受連詩雅及練美娟的短片頻道《絲打圍爐》訪問時，大談轉型KOL原因，更自爆曾工作52小時要在公司沖涼，而鄭嘉穎亦曾直言她不適合拍戲。

陳凱琳被問及為何轉型時，她表示：「我發覺我真的想多點時間陪小朋友，拍劇你也知道時間是非常長的，我試過最長的時間好像有52小時沒有回家，真的在公司洗澡，然後馬上去下一組，我發覺如果繼續維持這個生活，應該完全沒時間陪小朋友，所以就轉為現在做的媒體創作。」其後陳凱琳透露：「一開始說自己演技等方面，其實不是我說，是我的老公說，他說：『其實我認為演戲不太適合你』，我只能夠說我老公他人前人後是同一個人，他真的是我人生認識過那麼多人之中，最表裏如一，我覺得他是最直率的人，所以他說這句話是因為他覺得別浪費時間，在一些我認為不是你的天賦和你的才華上，當然他包裝後會說我覺得你做自己的內容，或做主持就很適合你，不如你多花點時間在這方面。」

另外，被問到兒子頑皮時會如何處置時，陳凱琳表示：「有一次過馬路，因為我覺得過馬路是不能回到過去的，如果兒子真的被車撞，就再見了，但他們永遠在這些位置，我不要牽你要自己走，就在街上即時罵他，然後說多恐怖，你是否想被車撞，是否想沒有，是很大聲的，很大聲，街上有人我也不理會。因為我覺得是關乎他的安全，而且他真的走過，我好像剛拉開就已經有車經過，我既害怕又生氣，不知道該如何表達，所以那一刻你會覺得所有東西加起來就真的爆發。」