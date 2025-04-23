姜濤「想瞓覺」捱批承諾做好啲　打交片番Hit：大家想Po就Po

姜濤日前參與熊貓活動，因一句無心說話「我都想瞓覺」被網民批評無禮貌。姜濤帶點無奈表示：「我以後都唔講，對唔住大家，係嘅係嘅，經一事長一智，以後再做好啲，所以你見我今日無打呵欠。」

對於外界的批評聲音已習慣、習以為常，會再做好點，不會不開心，指自己不一定做得最好，好與不好是好主觀。近日姜濤於2021年打籃球時，與路人爆衝突的打鬥片翻hit，有支持者就力斥該網民只為博流量。姜濤對支持者表示感謝，「大家想Po就Po，ok嘅！畀大家食吓花生，我依家好少打波。（少打交？）男仔打波係咁，有啲碰撞。」

「妹豬組」4位成員經常互吐心聲。Edan直言當Anson Lo是樹窿。Anson Lo表示歡迎任何朋友找他傾訴，「我樂意做樹窿，知道Edan有壓力，但佢已經慢慢好咗，叫佢做多啲運動，知佢有壓力，無以前咁生猛，覺得佢呢排好咗想通咗。」Edan承認開心了不少，無以前般繃緊。

Anson Lo早前出活動的瞌眼瞓照被人Po上網？他表示早排工作忙，加上疲倦又身體不適，所以閉目，笑指此事有點無聊，但不會不開心，也沒有壓力，反而擔心別人以為他不專重工作，「經一事長一智，因為每樣工作都好重要，下次眼瞓我打大髀，或者舉手去洗手間。」笑言不介意被公開樣衰相，自己現在靠跑步減壓，努力練線條，為準備演唱會外，平日着衫會更好看：「我唔係想變筋肉人，要健康為主。」