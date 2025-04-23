方皓玟爆遭仔仔詛咒　強調身體健康冇厭食症

歌手方皓玟（Charmaine）日前接受新城廣播節目訪問，在節目《原來生活好快樂》時笑言不相信自己會生仔，她說：「我到依家都唔知點解我會有個仔，但我佗咗佢咁耐，佢應該係我個仔。」Charmaine透露跟兒子像朋友般相處，而生孩子是人生中最好的決定：「因為佢（兒子）教我成為一個更好嘅人，令我昇華到另一個階段，我好感謝佢，佢每日都教我好多事情。」

她接受另一節目《得閒High Tea》訪問透露今年會推出10首歌，但暫時不會推出跳舞快歌：「跳舞好辛苦，會跳到個人淨番90磅，我好難得先增肥增咗10磅。」每星期都會跳舞和健身4天的她有段時間偏瘦，更被指患上厭食症，但她強調身體健康：「可能運動太Chur，但我絕對冇厭食症，仲食到『隻積』咁，一日食4、5餐，要叫兩個人分量，我啲同事都笑到趴喺度。」

Charmaine在節目中透露近年整個人都變得開朗：「個人開始大，都冇乜包袱，都就嚟死...因為我個仔成日咒我死，佢問我幾歲，我話44，佢話真係老，真係就嚟死，但佢冇錯，佢得6歲，我真係老佢好多！不過佢都好有心，話我上天堂，唔係落地獄，好孝順。」