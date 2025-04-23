陳嘉慧文凱婷化身採茶姑娘　徒步上山鬥長氣

無綫節目《養生之旅》由藝人黎諾懿、陳嘉慧（Erica）、文凱婷（Aeren）、王學琳等主持，今晚（23日）四位主持人將帶觀眾深入普洱茶的故鄉雲南。「後生組」陳嘉慧與文凱婷化身為採茶的姑娘，親自走進茶園，體驗採摘普洱茶的樂趣。

黎諾懿與王學琳的「保健組」則前往茶餅的製作現場，了解製作普洱茶的過程。原來茶餅的製作過程相當講究，他們要將初步壓好的茶餅放在石兜上，再加上石磚，最後用兩隻腳掌壓上去打圈，王學琳笑說：「咁似啲公公婆婆保健啲姿勢嘅？」另外，主持人還將帶領觀眾走進茶馬古道，了解當年馬幫如何將珍貴的茶葉運送到遙遠的西藏，四位更親身體驗馬幫的生活，感受那份艱辛與堅韌，更去到美景如畫的玉龍雪山。

此外，昨晚（22日）播出的節目陳嘉慧與文凱婷則徒步上高黎貢山，周圍被93%的森林覆蓋，兩人搞笑地的鬥長氣，最後陳嘉慧勝出成為最長壽代表。之後四位來到了自給自足、與世無爭的傈僳族村落，品嘗了地道的傈僳族風味餐。接著，他們又來到了雲峰山，展開尋找珍貴的野生石斛，而文凱婷更勇敢地獨自挑戰登頂，成為了山頂的女神。

四人又品嘗了以石斛為主的養生餐，不僅色香味俱全，還很滋補，陳嘉慧談到自己產後也經常食用石斛：「生完攰，可以增強免疫力、清熱解毒，無諗過石斛都可以咁多元化。」黎諾懿與王學琳又前往雲南的咖啡園，親手採摘新鮮的咖啡豆，隨後體驗了古法咖啡的製作過程。