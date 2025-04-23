Nowhere Boys搞迷你Live　Ken花年半重修黃貫中消失30年結他

樂隊Nowhere Boys五子日前到旺角舉行Mini Live宣傳新歌《給失敗者的一封信》，他們連串唱出多首經典作品，包括《我們的航海時代》、《放飛之旅》、《票房毒藥》、《地心吸力》以及《地球候機室》，替在場樂迷熱身，接着唱出輕快作品《掹藤》，全場一起歡呼跟住唱，將現場氣氛推上高點，阿Van續說：「今日最大感受最好玩嘅歌係《掹藤》，開場一連幾首慢歌，當一唱《掹藤》，現場嘅Energy好大，我Feel到成個商場都震，有一種去咗紅館開Show嘅感覺，所以好開心。」

提到最近Beyond成員黃貫中發文感謝Nowhere Boys結他手阿Ken，為他尋回並維修已失去超過三十年的結他，阿Ken解釋在他發現、維修到物歸原主這個長達一年半的過程，彷彿一切都是冥冥之中：「支結他係我一個同我夾開Band嘅村民畀我，但送到我手嘅時候已經好多零件壞晒，連螺絲都甩埋，即使我學過整結他，但呢支估計喺1987年出產嘅Steinberger結他，裏面嘅零件我當年冇學過，最後好好彩搵到間廠肯同我重新生產，但啲零件寄到嚟，要再花好長時間上網搵呢支結他嘅設計圖，再搵師傅整咗四個月。」

雖然重新更換了零件，但結他的音色還未達標，阿Ken坦言心裏很着急，他希望Nowhere Boys可以與阿Paul的結他做一個記錄，即使音色未盡完美，阿Ken最後還是將這支結他，帶到去年十月在西九舉行《US》演唱會的尾場，阿Ken攞起阿Paul的結他上台彈奏《推石頭的人》以及《逃出阿卡拉》，而身為Beyond歌迷的他，更唱出Beyond作品《海闊天空》：「我當日學結他都因為Beyond，好清楚一支結他對結他手有幾咁重要，所以我花咗好長時間再幫支結他調音，希望可以喺阿Paul三月三十一日生日之前，將支結他交番畀佢，因為好多Beyond嘅經典作品，都係用呢支結他彈出嚟，所以能夠完成呢件事，我覺得好感動。」