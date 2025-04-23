何雁詩公布喜訊　「天使綜合症」兒子終於可以返學

藝人鄭俊弘與太太何雁詩婚後育有一子鄭讚廷（Asher），去年Asher兩歲生日，他們透露兒子患有罕見遺傳病「天使綜合症」。鄭俊弘與太太一直樂觀面對。日前，何雁詩透過社交平台公布好消息，指囝囝終於可以上學。她分享了兒子的照片，表示：「Asher終於等到政府S位特殊幼稚園喇！YESSSSS下學期開始學返！由歲半入紙到依家終於有位返學喇！」消息令一家人十分開心。

早前，鄭俊弘和何雁詩曾帶兒子赴美國接受治療，鄭俊弘曾表示：「佢依家扶住就可以企喺度，我同佢去做治療，個治療師就塞咗啲嘢入去叫Asher掹出嚟，佢真係掹到，之後聽到被讚好叻，佢就講咗『叻！』」

何雁詩亦曾表示最近為兒子安排訓練，指兒子已認得路，每次駕車路經摩天輪都會爆喊，因為不想上訓練班覺得辛苦，他們亦計劃再到美國接受治療，但也要排期才能參加。過去一年，何雁詩坦言兒子大有進步，而兒子的笑容正是他們最大的力量：「因為佢好鍾意笑，所以我哋忙完返屋企，睇到佢嘅笑容令我哋有好大力量。最近佢仲學識『呀呀』咁講嘢話。」鄭俊弘又指為了兒子，做任何事也值得：「希望讓更多人知道呢個病，為同路人帶來希望，唔使再怕，鼓勵每一位特殊需要家庭相信『你並不孤單』。」