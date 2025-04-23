應智越順應時勢操爆肌　唐文龍呻香港工作量大不如前

藝人應智越（細貓）、唐文龍、黃梓樂、何浩文、梁茵現身銅鑼灣出席內地電影《不說話的愛》慈善首映場。受訪時，細貓表示因張藝興主演而到場支持，張藝興曾在他參與的內地節目《偶像練習生》中擔任導師，並十分照顧他們一眾參賽者，所以有機會在大屏幕看見他很驚喜，當然要來觀看支持。他續指最近內地的前輩老師都玩一個反轉角色，即偶像出身去演非偶像劇，他亦以此為目標，希望不要被偶像出生而限制自己的劇路。

談到由細貓主演的電影《拼命三郎》即將在6月上映，他指角色與他本人完全不相似，戲中的角色十分霸氣，覺得自己大晒，但現實自己則是比較「蛇𠺌」、「宅男」，所以飾演這角色對他而言是很大的挑戰。問到有沒有操Eit到，他指「其實拍個時都操Eit咗好多，但係最近想自己個個肌肉量再多啲，咁我自己都漲咗少少嘅，咁所以依排就開始減緊磅，（準備啲咩角色要操Fit？）又唔係嘅，我諗其實每個男士睇到其他唔同男依家個門檻太高，唱歌就要除衫，唔係玩音樂，而係大家都玩肌肉，喺演唱會台下粉絲都叫除衫多過叫Encore。」另外，他亦透露下一首新歌準備推出相對台灣式的R&B情歌，嘗試新挑戰，希望給不一樣的感覺觀眾。

同場的唐文龍受訪時坦言香港的工作量大不如前，自疫情後搬回香港居住，雖然在內地都有居所和工作，但重心多擺在香港。他更透露與圈內好友組成的男團Hey Brother過往曾接一些機構企業的春晚表演活動，又有線上線下的活動，而現在正在籌備類似Busking的活動，他笑稱：「其實好耐好耐好耐之前，我哋係唱歌出身，所以都拍得好興奮，因為難得我哋五個老男人走埋一齊，但係我哋都好有心好有活力做好件事，希望唱好個正能量出嚟。」

唐文龍續指幾個人在一起開會時好開心好多Idea，問到有無嗌交，他指有意見不合，但因為透過這樣可以去接受對方的考慮，明白如何去包容。而團體出歌方面，他表示將在5月初推出一首有關國家的新歌，隨後亦有兩首關於友情的歌，希望今年出三至四首歌，真誠地希望去延續一種正能量，更透露有創新但暫時要先保持神秘。