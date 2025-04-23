梁朝偉周潤發傳加盟新片　古天樂鬆口洩露玄機

古天樂（古仔）、潘燦良、袁澧林、游學修和歌手陳健安晚上出席活動，古天樂獲大批粉絲撐場，還收到鮮花禮物。古仔與同場的小演員SoSo原來曾先後兩次在電影結緣，都是演他的女兒，古仔讚SoSo演技出色是天才，問會否力捧SoSo？古仔就表示必須先獲得她的父母同意之外，認為專心讀好書也很重要：「我接觸嘅新演員比我哋以前話頭醒尾，演戲都好好，但覺得最緊要係公眾嘅支持，如果票房唔好，我哋做製作都要生存，如果冇觀眾嘅支持，就冇呢啲戲誕生。」他透露近幾年東南亞市場委縮得好緊要，不能單靠香港市場：「如果觀眾再不支持，就算想捧更多新人都好難。」

提到近日網傳將開拍的《九龍城寨之龍頭》將由古天樂、郭富城及任賢齊等主演，更驚喜加入梁朝偉飾演前傳「雷震東」一角，而郭富城就推薦周潤發飾演，古仔笑言：「未知，龍頭好奇怪，可能孖龍頭呢！（你心水邊個做龍頭？）一切等劇本出咗先，同埋睇預算。」昨晚古仔出席一壽宴時與梁朝偉和周潤發同場，但沒有提及電影的事。

潘燦良表示不抗拒與太太蘇玉華合拍電影，因為他與太太都知道互相的崗位，所以合作並冇問題。袁澧林早前發燒不適入院，她透露持續發燒，最高去到41.9度，留院六日，但她強調並沒有偷走，講笑雖然好想偷走，因為想出席一個好重要的活動，最後都未能出席，她表示因患流感及發炎，但現在已經痊愈，因病瘦了少許，但自認好捱得及好獨立，會自己照顧自己。提到前緋聞男友呂爵安公開認愛林明禎，她大讚Edan好叻，當年傳緋聞時是否也曾遭受到Hater攻擊？她表示：「我依家冇人鬧，進步咗，心態好咗。（日後拍拖唔揀圈中人？）我要學習照顧自己，因為身體要緊。」

游學修提到試當真頻道將於10月26日停運，他重申停運並非因為錢問題，有好多原因，因為自己不想做老闆，但想再拍片，及拍電影，又表示想學廚充實自己。

同場的陳健安（安仔）被問到C AllStar舊隊友釗峰離開合作13年的寰亞，轉做獨立歌手。安仔表示C AllStar一直只是休團，暫時不再出團歌，並非解散，即使釗峰離巢將來亦會有合作機會，不會因為不同公司而限制合作，只要時間適合，便會再走在一起，無論去到邊都沒有影響。至於釗峰的化妝師女友公開親密拍拖照放閃，安仔也有留意，也知道2人拍拖，又指釗峰的女友是釗峰的專屬化妝師，不會為其他隊友化妝。安仔表示每個人公開任何關係都值得祝福，是個人的選擇和決定，問他會否仿效放閃公開戀情？他表示到時便會知。