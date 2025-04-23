Giselle Palmer　剝衫為啖氣

性格衝動嘅人係咪容易出事？又唔一定嘅，以人氣脫星Giselle Palmer為例，本身嘅諗法有別於一般人，因而同朋友爭拗，最後為咗啖氣，毅然投身脫界，結果獲得非凡成就！

精於計數

唔少長輩都告誡大家，做人處事要學識冷靜，謀定而後動，否則好易闖禍，但世事無絕對，好似來自美國德克薩斯州休斯敦嘅Giselle Palmer，就因為一時衝動，走咗去做成人直播，之後拍埋四仔，無心插柳地搵到一條適合自己嘅人生路！

查實Giselle Palmer嘅入行經歷真係幾有趣，話說擁有數學學位嘅佢，精於計數，做事理應小心謹慎，偏偏為人衝動唔認輸，試過同朋友就成人直播呢一行有冇前途進行爭論，一氣之下，決定親自示範，證明對方嘅說法武斷，結果因為本身樣靚偈又正，喺成人網紅界做出唔錯嘅成績。

拍埋四仔

Giselle Palmer坦言，當年搞成人直播之前，如果真係諗清諗楚先去馬，未必會作出相同決定，但亦表示對自己嘅所作所為一啲都無悔。大學畢業後，阿妹並未學似其他同學仔咁投身職場，而係繼續專心做成人網紅，其OnlyFans帳號更擁有過萬會員添！

雖然工作性質同自己所學一啲關係都冇，但阿妹唔覺得可惜，亦唔認為成人網紅嘅社會地位比其他工作低，而更重要嘅係，自己嘅收入比絕大部分同學要多，計過條數，冇理由為咗迎合一般人想法，放棄對自己有着數嘅事業。由於阿妹呢位成人網紅愈撈愈掂，冇耐就獲四仔星探發掘，一出道已經喺AVN同XBIZ呢兩大四仔頒獎禮上，獲提名角逐最佳新進女脫星，證明佢嘅選擇係正確！

Profile

出生地：美國休斯敦

身高：172cm

三圍：36E-26-38

多次獲最佳性愛演出獎嘅Giselle Palmer，近年專注發展成人網紅事業，更開設網紅事務所，為有志入行者提供支援，真係好有生意頭腦呢！