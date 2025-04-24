衛詩雅克服恐懼　為摯愛留「人生寶箱」

女星衛詩雅憑英皇電影《破．地獄》在東南亞及內地狂掃影后，即將出戰香港電影金像獎，她直言跟其他對手是好友，沒想過爭獎；又透露拍攝期間捱盡苦頭，燒燶頭髮又焫傷手，但亦覺得值得！該片更令她不再害怕死亡，會執定最後的「人生寶箱」，令摯愛少一點煩惱。

《第43屆香港電影金像獎》頒獎禮將於本月27日（周日）舉行，5位影后候選人衛詩雅（Michelle）、鍾雪瑩、許恩怡、談善言與區嘉雯各有優點，競爭相當激烈！憑英皇電影《破．地獄》入圍的Michelle，早前已在亞太影展、華鼎獎封后，戲中與「爸爸」許冠文的感情角力相當催淚，賽前呼聲甚高。

Michelle日前接受本報獨家專訪，談到獲外界睇好，大有機會撼低鍾雪瑩等勁敵奪獎，她笑說：「其實我哋幾個都係好朋友，公布入圍嘅時候，已經互傳短訊支持，我覺得我哋各有優點，唔存在競爭。」《破》片在金像獎共獲18項提名，氣勢如虹，問最想攞甚麼獎？她說：「我想導演陳茂賢攞獎多啲，我哋一齊經歷咗好多嘢，又係遠房親戚，喺最辛苦嘅狀況下互相扶持。」

落力練習燒燶髮

當初獲陳茂賢邀約參演，由籌拍到正式開鏡，Michelle花了一整年準備：「佢通知我嗰時，連最終開唔開得成都未知。我本來對呢類題材嘅戲有種莫名嘅恐懼，但覺得演員乜都要試，單係破地獄儀式都練咗8個月，試過喺公司空置嘅樓層買咗啲紙紮公仔、冥鏹同幡喺度排，寫定張紙叫人唔好郁啲嘢，翌日返嚟全部被掉晒，要再買過。又試過搵咗件類似道袍嘅衫，喺屋企電梯附近同樓下公園練劍同轉圈，唔知真係以為我傻嘅！」

電影尾段與「哥哥」朱栢康的雙人破地獄重頭戲，Michelle至今仍非常難忘：「其實只係拍咗兩Take，停機嗰下，全部工作人員抬起頭，有人喊亦有人拍掌，大家嘅反應都令我好感動。（有冇畀火燒到？）最尾有少少，燒到前面啲頭髮，但原來最易出意外嘅地方，係火屎跌入道袍隻袖度，好多師傅都話做緊儀式唔停得，有時會燒到自己。」

戲稱婚照當遺照

《破》片感動無數觀眾，不少網民希望能當選「最佳電影」，Michelle亦直言影片扭轉了她的思路，不再害怕生死，更自爆準備好「人生寶箱」，若有天突然離世，也能與摯愛好好告別：「喺台灣宣傳時遇到一位網紅，講起會執定『最後一個行李箱』，裏面有揀選好嘅遺照、想着住走嘅衣飾同保險，以及身邊人每人一封信。如果我突然離開，相信至親會好徬徨，有咗呢個箱，大家會心安啲。（咁遺照咪要成日更新？）係，我睇番結婚照，覺得有啲都影得唔錯，可以用㗎！哈哈！」認真百無禁忌。

化妝：Miko Wong

髮型：Steve Chan@ Artifylab