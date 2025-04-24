【是日通勝】

農曆三月廿七

乙巳年 庚辰月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、22、30

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

金牛座：身心狀態一般，無論做甚麼事都提不起勁。

雙子座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

巨蟹座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

獅子座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

處女座：做事迷失方向，甚至有機會與人發生爭執。

天秤座：今天向心儀對象發動追求攻勢，脫單在望。

天蠍座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

人馬座：事業運平平，工作進度有可能受別人拖累。

山羊座：趁順境時懂得自我檢討，事業進步更顯著。

水瓶座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

雙魚座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）蛇 桃花弱

鼠：運勢一般，專心工作，少管他人閒事。

牛：做事要有主見，自身價值才得到體現。

虎：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

兔：工作運上升，面對競爭壓力不慌不忙。

龍：貪玩有隱憂，易令工作表現大打折扣。

蛇：是日沖煞，感情運差，要提防第三者。

馬：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

羊：諸事不順，心不在焉，事業停滯不前。

猴：求人不如求己，做好本分是轉運關鍵。

雞：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

狗：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

豬：精神緊張不利健康，是時候放鬆自己。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

入娛樂圈命格 從眉毛看「星途」

想做YouTuber甚至明星，除了實力，玄學都有影響！今期同大家探討一下，如何從面相與命盤看「星途」。

紫微斗數入面，想出名，就要留意「化科」星。如果事業宮、命宮、財帛宮或遷移宮出現「化科」，就容易有名氣。好多表演者及藝人的命盤，命宮如果是貪狼或破軍，都適合入娛樂圈。破軍星代表破舊立新，敢於創新，這個特質於現代社會代表創意，好多成功的發明家都是破軍坐命。如果命宮有破軍星，不妨好好利用這種能量，創造個人風格。

除了主星，還要睇睇是否擁有「坐貴向貴」的格局。命宮有天魁、天鉞兩粒貴人星，就容易得到貴人扶持。娛樂圈競爭激烈，有人賞識，機會自然多。「坐貴向貴」的人，人緣好，若再能主動結交朋友，擴闊圈子，貴人自然更多！

面相方面，眉毛最重要！眉毛代表名氣，如果冇眉毛，星途就難行。如果本身沒有眉毛，紋眉可以提升運勢嗎？可以，總比沒有好！天生靚眉，眉形順直完整、比例適中，就代表有名氣，遲早會紅！眉眼運主30至39歲，但單睇眉毛，已經可以睇得出名氣。我見過某些藝人，卸妝後竟然沒有眉毛，他們的星途就比較難行，可能一首Hit歌爆紅之後，就紅歌唔紅人，機會一閃即逝。

因此，想進入演藝圈發展的朋友，除了提升自身的實力之外，不妨照鏡看看自己的眉毛夠唔夠靚！