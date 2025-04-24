鍾雪瑩講食經「擾敵」　談善言讚勻對手

香港電影金像獎將於本月底舉行，憑電影《看我今天怎麼說》去年奪得台灣金馬影后的鍾雪瑩，可說是大熱衛詩雅的勁敵，談到入圍金像獎影后，鍾雪瑩直言大感榮幸，但談到最開心則是自己填詞的《What if》入圍「最佳原創電影歌曲」，她謂：「我第一次入圍原創歌曲獎，開心到唔識形容，真係好開心！」問她獲封金馬獎封后，會否增加金像獎獲獎信心？她則坦言沒有，反而感謝獎項令市民對電影產生好奇：「引咗大家嚟睇呢部電影，希望提名可以進一步延續呢個好奇，無論攞唔攞到獎，都希望呢個題材可以繼續入到觀眾視野。」

戲中演手語初學者的她，表示7年前曾上過手語興趣班，不過學了一年後發現沒有使用渠道故停止了：「今次密集式訓練咗半年左右，因為我要飾演一個啱啱開始學手語嘅人，所以冇咁密集。」她坦言以往所學的跟今次拍攝需用到的手語是不同性質，因此是由零開始，但笑指其實今次拍攝對她最大的挑戰是浮潛，她笑謂：「我識游水，但運動對我嚟講我嘅模仿能力要再強啲，因為運動員或者愛運動嘅人，佢哋體能或動作，對自己要求比標準高，但我本身比較自由自在，譬如去游水，我就係去玩水咁。」她笑指自己只是愛玩，對運動絕不熱衷。

談到今屆對手強勁，當中包括在電影《破·地獄》一起合作的好友衛詩雅，她笑指全部都是勁敵：「覺得大家都好平均，都係做得好好睇，我今朝先Send訊息畀衛詩雅，講埋啲無謂嘢。（擾敵？）做人唔係下下講競爭，可以講下生活嘛，哈哈！如果佢攞我都好開心！」她笑指二人也愛吃，會不時互相分享飲食資訊給對方。提到影帝張家輝公開讚她演技破格，她感激對方讚賞，雖然認同演法不跟章法，但也不時令對手對她少了一份信心，正努力去找取平衡點。

另一影后候選人談善言（阿談）今次是首度提名金像獎影后，她直言今次入圍的電影全部有看並很喜歡：「鍾雪瑩不嬲好鍾意，佢係靈活演員，Natalie（許恩怡）青春可愛會發光，能量好高嘅演員；Michelle（衛詩雅）不斷突破框架，戥佢開心。」有份入圍的區嘉雯跟阿談合作無間，不覺是自己人打自己人，自言對攞獎沒有太多想法，更想電影拍檔盧鎮業奪男配角。