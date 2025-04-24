王一博稱「帝」在望成指標　趙麗穎搶先「露面」劍指華表影后

內地影壇最高榮譽的華表獎頒獎禮即將舉行，今屆影帝、影后競爭之激烈被喻為「神仙打架，網傳入圍角逐「優秀男/女演員」獎的緋聞男女王一博及趙麗穎，齊「以一敵三」惡鬥雷佳音及馬麗等實力派，不過有指趙麗穎率先在頒獎禮宣傳片中出現，攞獎機會被睇高一線。

「2025華表獎」頒獎禮日前宣布定於本月27日假青島舉行，有傳逾數百內地演藝紅人傾巢而出，包括胡歌、王一博、肖戰、黃曉明、趙麗穎、劉亦菲、楊冪、馮紹峰、迪麗熱巴、黃景瑜、楊紫、許凱、白敬亭、李現、朱一龍、趙露思、虞書欣、古力娜扎、陳曉、林允、李冰冰、周冬雨、易烊千璽等；香港代表則有甄子丹、容祖兒、鄭伊健；以及台星歐陽娜娜及彭于晏等，大部分屬「頂流級」紅星，當中不乏「不和死敵」、緋聞男女及離異夫婦，相信屆時定必一地花生。

王一博「影帝」大熱

雖然主辦方未官宣各大獎項的入圍名單，但業界已紛紛對得獎作預測，其中最矚目的「優秀男演員」獎的大熱，分別有《熱烈》的王一博、《第二十條》的雷佳音、《無名》梁朝偉及《我們一起搖太陽》彭昱暢等，其中王一博在《熱》片飾演街舞青年，演技被評價為「當代青年奮鬥精神的銀幕投射」，他亦曾憑此角色獲金雞獎「最佳男主角」提名，加上有海量粉絲已發起應援，因此被指大有機會摘下「影帝」殊榮。

新作成春節後唯一冇蝕本

至於「優秀女演員」方面，傳候選人有《第二十條》的趙麗穎及馬麗、《我們一起搖太陽》的李庚希及《我愛你》惠英紅等，趙麗穎在《第》片中演技大爆發，飾演聾啞母親的她，表現被評為突破性強，雖然馬麗、惠英紅及年僅25歲的李庚希均為實力派，但有網民發現頒獎禮宣傳片中，只有趙麗穎、惠英紅及李庚希出現，從而揣測趙麗穎的得獎玄機。同時《第》片被指是「優秀故事片」、導演、編劇獎的大熱片。

另外，趙麗穎另一孭飛電影《向陽．花》票房報捷，內地票房破兩億，摘下4月假期檔冠軍，導演馮小剛在社交網的朋友圈報喜，留言：「春節檔後第一部沒賠錢的國產片。降本增效，繼續努力。」可見趙麗穎效應驚人。