許恩怡「新丁」入圍嗌幸運　還原收通知一刻實況

藝人許恩怡（Natalie）勇闖影壇4年以來，機會源源不絕，自覺較一般新人幸運的她，今年憑主演《久別重逢》嬴得角逐金像獎影后的一張入場卷，因於片內甜美登場，更獲網民封為「新一代國民初戀」。談到揭曉入圍名單當天，她笑說：「返咗經理人公司上緊洗手間，聽到外面尖叫，我行出去接獲通知，聽到真係嚇呆咗，仲問大家有冇搞錯！」

其實Natalie於影壇頒獎禮上競逐殊榮已非首次，剛入行時未知天高地厚，已憑電影《燃野少年的天空》獲得東京電影節「中國電影周」的最佳新人獎。談到對電影的熱愛，她坦言：「接拍《燃》片係因為導演張一白同我媽咪相識，我又係跳舞嘅，好貼合角色需要，冇諗咁多就覺得要把握機會。拍攝期間膽粗粗，根本冇時間消化自己係咪鍾意演戲，其後每接一套戲，就覺得自己愈演愈鍾意。（演員作為終生職業？）希望係。（有乜角色最想試？）中菜廚師，覺得拋鑊好型，同埋想試吓演奸角。」

談到接拍《久》片之初，Natalie籌備工夫做得細緻兼認真，例如當時她要先到馬來西亞拍攝另一部新戲，便帶同可摺疊琴同行，一有時間便抽空苦練琴技：「本來以為角色係演奏巴哈名曲嘅，練完至知轉咗選曲。（點算？）都有幫助嘅，因為彈古典音樂難啲嘛，再練相對就變得容易，好開心每次拍戲都學到新嘢，成就解鎖呀。」

身為戲癡的她早於宣布入圍名單前，已睇過所有影后候選者的演出。當問到誰表現最出色，她即時語窒：「只可以話各有各好，鍾雪瑩演得好似真．聽障人士，談善言就好識把握狀態及情緒，演出好大膽。嘉雯姐姐（區嘉雯）好識捉節奏同timing，值得我去學習，至於衛詩雅嘅演繹最亮眼係情緒有多層次變化，總之我能夠入圍，已經好滿足同開心，係一份好大嘅鼓勵。」