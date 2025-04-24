娛圈單打︱劣迹斑斑難洗底　星途反彈等下世

講起王大陸呢位台星，負皮新聞真係鑊鑊新鮮鑊鑊甘，之前諗住走數唔服兵役，搞到喺台灣人人喊打，最後咪又要死死氣入成功嶺報到。你知啦，軍旅生活係奉旨玩霸凌，好多新兵死咗都唔知乜事，以為佢今次實畀人玩到謝晒啦，點知佢不知幾識撈，仲要喺表演拎冠軍，自掏腰包整道具，成功由過街老鼠進化做軍中吉祥物咁款。

不過講到尾，佢之前唔單止逃兵，仲涉嫌搵黑幫毆打Uber司機仲未甩身，聽講仲有幾部大陸劇未上，以依家內地嚴打失德藝人嘅大風向，睇怕都會凍過水，製作方隨時血本無歸，就算退役後想翻身，都要問過班苦主同法官大人先啦。

另一邊廂，宥勝呢位「冒險王」先至精彩，當年憑住旅遊節目陽光大男孩食胡，迷倒唔少妹妹仔，殊不知係披住羊皮嘅狼，去年因為猥褻女助理被判刑，真係傷盡粉絲心。最搞笑係，佢緩刑期間竟然仲夠膽死走出嚟話要復出，仲專登揸住環保旗幟扮大愛，真係當網民傻的嗎。

其實明眼人一睇就知宥勝係假惺惺博翻身，連當年《犀利人妻》拍檔隋棠都忍唔住開火，話佢嘅道歉完全冇企喺受害者角度，仲形容佢「不是一個普通的罪犯耶」。此外，合演《戒指流浪記》嘅林予晞更暗示「社會觀感很明顯」，即係擺明唔妥佢啦。話時話，有能力搞到咁眾叛親離，都算係另類成就，睇嚟佢平時都得罪人多稱呼人少。

呢兩位台星嘅案例話畀大家知，依家個娛樂圈真係冇僥倖呢支歌仔唱，王大陸就算當兵當到變軍中影帝，都救唔番佢嘅形象；宥勝就算日日扮環保先鋒，都冇人會信佢真心改過，網民個個都係金睛火眼，一斷正就足以送你上路，想翻身？下世啦！