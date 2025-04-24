黃宗澤內地做騷有求必應　最怕男粉叫老公

藝人黃宗澤（Bosco）即將為無綫新劇《新聞女王2》開拍，不過向來受客戶歡迎，內地商演活動甚多的他，一連幾天都於內地搵銀，出席活動之餘，更跟一眾舊無綫拍檔拍攝綜藝節目。Bosco日前於廣西出席活動，現場吸引眾多觀眾，Bosco都有求必應，更「瞓身」跟粉絲合照，台下女粉絲不停叫他「老公」，就連男粉絲都照叫可也，Bosco即笑謂：「有一個要求，能不能男生不再叫我老公了！」全場即時爆笑。

而台下更有多位藝人陳國坤，陳浩民太太蔣麗莎、胡渭康、王敏德等前來捧場，Bosco識做向他們鞠躬，更指各位「大佬」來稱呼他們，而台下的陳國坤不停叫喊「唱歌」，Bosco叫他不要搞搞震，場面搞笑，氣氛甚佳。

而昨日，Bosco又轉場到珠海拍攝節目，今次除了跟兄弟吳卓羲、林曉峰、胡定欣等合作外，更有久未見人的陳慧珊，眾人以昔日《衝上雲霄》的飛機師及空姐的造型上陣，卓羲更隨即打電話給「Sam哥」吳鎮宇，Bosco向鎮宇打招呼時，鎮宇竟用「大老闆」來稱呼他，嚇得Bosco即謂：「我哪是大老闆呀！大哥！」跟着鎮宇又指他有很多餐廳，又謂：「他開《衝上雲霄》時已經跟我說要開餐廳呀！」Bosco指這一直是他的願望。