6月來港開騷　BE:FIRST主將被爆食軟飯騙婚

出道4年的日本人氣男團BE:FIRST，將於6月底首度來港開騷，但25歲成員三山凌輝(RYOKI)近日卻捲入桃色醜聞，昨日(23日)被雜誌爆料食軟飯兼涉嫌騙婚，與曾拍攝AV的28歲人氣網紅大野茜里(R chan)騙財又騙色。

據知三山於出道不久，於行內人的派對撻着大野後火速同居，翌年平安夜更秘密訂婚，三山更向女方送上名牌鑽戒求婚，但由於事業剛起步，他要求女方多等兩年才正式結婚。兩人拍拖期間，三山一直要求女友大量金錢援助，除要女友每月給零用錢，買名錶、名車外，同居愛巢的屋租及去旅行使費都全由女方支付，就連三山凌輝媽媽看牙醫都由大野埋單，花費逾1億日圓(約540萬港元)。

雖然衣食住行全由女友「包養」，但三山仍背女友出軌。大野發現後，要求男方簽誓約書，包括承認婚約、保證不再出軌、歸還女方曾付出的金錢或等價禮物、開記者會公開承認偷吃等，並在雙方事務所見證下簽紙。但男方死性不改，最終取消婚約。大野分手後患上失眠症，更曾企圖食安眠藥自殺不遂。她傷心向友人訴苦，質疑男方借結婚為名騙取金錢。

三山因去年參演女星伊藤沙莉主演的晨早劇《如虎添翼》人氣急升。他的金錢桃色糾紛曝光後，其所屬事務所回應：「他從未做出任何違法行為，對於大野茜里過去的支持，他至今仍心懷感謝。如果大野小姐希望歸還曾贈與的物品，他將立即歸還。雙方已透過律師協議終止婚約。」

但是大野方面卻透露，男方一再出軌後失聯，要透過代理人協議討論是否見面，但至今雙方從未實際見面，也沒有談及歸還禮物，但由於她不想事態再擴大，故選擇結束協議。而大野及後亦發聲明表示：「對於造成大家的擔憂與困擾，我深感抱歉。與他在一起共度的時光非常幸福。今後還是祝福他未來一切順利。」