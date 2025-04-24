靈敢侶情：《將福氣傳開去》

我從來不熱愛下廚。2014年開始在社交網拍煮食片，初衷很簡單：累積名氣，等出版社願意為我的愛情小說埋單，便埋首寫書不再煮。誰知道，人生就這樣出現轉捩點。

2015年，當《靈感煮意》播出後，我收到一位觀眾的留言：「我女兒每天不能吃超過十克油，因為你的食譜，她九歲第一次吃到薄餅。」那一刻我才驚覺，原來自己正在做的事，能為別人帶來如此純粹的快樂。於是，我從「分享減肥時煮的食物」心態，轉成用恆心去鑽研控糖、鹽、油的方法——每天讀科學研究報告，學習從科研角度理解食材。因為，我煮食不再只是為了自己。

今天在教學以外，我也展開了做產品的路。記得十九歲那年，我儲夠錢第一次出國旅行，在餐廳點了一客甜品，侍應端來時，竟是一碟三款的小蛋糕，那是我從小只敢遠觀的高級食物。捧着碟子，覺得世界頓時只屬於自己，我連一口都捨不得吃。如今見識多了，甜品在我的個人層面而言，雖已失去新鮮感，但每次做產品，我仍會帶着那份「初次出國」的驚喜，希望為小朋友、年輕人製造難忘的回憶，將我在小時候渴望而不可得的滋味，用自己的能力為別人實現。

所以，我真的很感謝每一位願意留言給我的觀眾，你的一言一句，成就了今天的我；然後我用手藝，將純粹的快樂帶給更多人。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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