人氣開心果　變升級美食

作為最潮的你，對全球熱門美食自然瞭如指掌。開心果作為人氣的熱門食材，直至現在依然是大熱之選，坊間不少餐廳或品牌推出開心果主題美食，讓這股熱潮持續下去。

中法合璧

香滑豆乳配上富口感的開心果，擦出火花。本地豆乳品牌近日推出開心果系列，甜點會用日本茨城縣開心果醬和法國純天然開心果醬入饌，開心奶蓋豆花以法國開心果醬加開心果碎做奶蓋，配加入白玉糰子的豆花，香滑幼滑。杜拜開心Tiramisu以8.6特濃豆乳做布丁，配用2款開心果醬做的奶蓋，加捁濃加啡手指餅乾一起吃，啖啖香濃。其他還有芋圓開心果、開心芋泥西米露等，配新出的桂花凍豆乳和多杧豆花等一起品嘗，層次豐富。

精巧小點

即日至5月18日，銅鑼灣五星級酒店Cafe逢星期六、日及公眾假期推出情迷開心果下午茶，到時會有香脆虎蝦杯伴自家製開心果醬、魚子醬三文魚他他配開心果牛油、帕爾馬火腿法包多士伴無花果香脆開心果仁作鹹點，甜品有開心果忌廉泡芙、開心果朱古力車厘子蛋糕、開心果杏仁撻、開心果英式鬆餅和開心果雪糕筒，小巧精緻。

開心果朱古力

將兩大熱門美食結合，雙倍美味。金鐘五星級酒店大堂酒廊推出開心果之魅下午茶，廚師團隊選用意大利和伊朗開心果入饌，開心果蛋糕以開心果造型設計，內裏是海綿蛋糕和開心果脆脆，其他甜點有開心果杏桃骰仔、開心果車厘子脆筒和開心果士多啤几2意式奶凍等。鹹點同樣用心，有矜貴的開心果白朱古力鴨肝醬、開心果意式肉千層和開心果脆脆龍蝦卷，鬆餅會配心果奶油忌廉，再加上特色飲品馥香開心果，感覺更完滿。惠顧雙人下午茶的客人，免費獲贈杜拜開心果朱古力，更加開心。