Gin Lee獲謝霆鋒度身訂造新歌　VIVA自爆有猛人執導MV

英皇藝人Gin Lee和女團VIVA今日（24日）現身山頂出席藝術展活動。受訪時，Gin Lee指看到現場微型藝術作品覺得好可愛很精緻，尤其是微型啟德主場館令她回憶起3月初為場館開幕的獻唱，亦直言期望能在啟德主場館開騷。適逢大師兄謝霆鋒今晚（24日）將於啟德主場館開演唱會，VIVA和Gin Lee表示都會到場支持，Gin Lee幽默稱雖然自己無份做嘉賓，但會在台下拍手和尖叫，更大爆霆鋒為她寫歌：「我上年就開始邀歌，跟住過一段時間係一個場合見到佢，佢就話好快，跟住過咗幾日就send咗個demo畀我。」她指歌曲是為她度身訂造的，風格澎湃，MV更是大製作，希望在月尾可以推出。問到MV有否邀請霆鋒客串，Gin Lee則笑答對方太忙，不敢打攪他，但透露上星期有和他一起錄音。

早前Gin Lee 被公布擔任ViuTV節目《全民造星6》的導師，她透露節目已選好99位參賽者，預計會在6月頭開拍。而日前炎明熹被傳雪藏情緒崩潰一事，Gin Lee則指：「唔使擔心佢啦，佢大個女啦，我知佢忙緊學業，一路都有同佢聯絡。」

同場的女團VIVA表示正在準備推出新團歌，風格是符合四人的年齡，歌曲內容則賣起關子，笑言是他們第一首中文字歌名，更足足有7個字。而MV方面，她們透露由很厲害的人執導，當問到是誰時，她們再次賣起關子，只透露是一名男性和非公司前輩，直言相信大家到時會好驚喜。

另外，她們亦宣傳最近開拍的新團綜，會到不同中小學學習課外活動、不同技能，早前第一集他們與小學生比賽後落敗，她們笑稱小朋友好「盞鬼」，完全沒有代溝，又大讚他們提供情緒價值，即使她們輸了都提供無窮的稱讚，開心這企劃可以令他們接觸新事物或已遺忘的知識。此外，她們也表示出道一周年活動籌備得正如火如荼。