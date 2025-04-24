香港大熊貓亮眼登陸央視網全力打造之多媒體平台iPanda

【特約報道】海洋公園高興宣布，香港的六隻大熊貓已正式登陸由央視網全力打造之多媒體平台iPanda熊貓頻道，與全球粉絲見面！牠們於4月22日在iPanda 首次亮相，旋即引起國內國外大熊貓愛好者熱烈迴響，盡顯全球對此珍貴物種的鍾愛。

香港熊貓直播人氣爆燈

iPanda 熊貓頻道提供吸引力十足的熊貓主題內容和互動功能，讓全球熊貓愛好者交流心得，沉浸於豐富多元的熊貓文化之中。香港大熊貓的加入受到前所未有的支持者注目，獲得極高的曝光量和參與度。短短19小時，由香港旅遊發展局 × 香港海洋公園 × iPanda的香港大熊貓直播，跨平台（微博、微信視頻號、抖音、快手、小紅書、bilibili、Facebook及YouTube）總曝光量高達1,287.1萬，總播放量達247.5萬，總互動量達17萬。

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示：「我們對於全球大熊貓愛好者的熱烈反應深感振奮。憑藉公園超卓的動物及獸醫護理，大熊貓安安、佳佳和盈盈曾經創下驕人紀錄；初生時甚脆弱的港產大熊貓寶寶，也在團隊悉心呵護下健康茁壯成長。我們非常珍惜這些珍貴的動物大使，並致力通過牠們的成長故事，推動重要保育和教育工作。」

香港大熊貓之最

安安以31歲之齡成為全球在人類照顧下最長壽的雄性大熊貓，最終以35歲高齡離世，而佳佳則以38歲高齡一度成為全球最長壽的受人類照護大熊貓。成就更多傳奇，盈盈在2024年8月15日，也就是牠19歲生日前夕，創下歷史誕下雙胞胎，成為全球最高齡的首次生產大熊貓媽媽。

海洋公園將持續建立一個充滿活力的大熊貓社群，與大眾分享大熊貓的獨特魅力及積極推動大熊貓保育。透過各式各樣精彩的熊貓主題體驗，例如「大熊貓『便』利紙」及「窩窩頭工作室」和一系列寓教於樂的教育課程，以及精彩的線上內容，海洋公園期盼啟發大眾對這個珍貴物種有更深入的認識。

祝效忠將聯同海洋公園大熊貓護理團隊，不時於iPanda熊貓頻道亮相分享獨家幕後花絮，讓大家一窺園內六隻大熊貓，包括超過八個月大的雙胞胎、牠們的父母樂樂和盈盈，以及新加入大家庭的安安和可可的驚喜生活點滴和日常護理。千萬不要錯過機會，親眼見證大熊貓的成長日記！

更多詳情，請瀏覽海洋公園官方網站及社交平台。