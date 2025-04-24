劉沛蘅《膠戰》騷後感嘆友誼似愛情：6個人一起不作他選

藝人劉沛蘅（Hillary）近日在會展完成《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》演出後，在社交網長文分享，感激《膠戰》及一班戰友，她說：「《膠戰》係我人生中，絕對係重要嘅一環，佢帶畀我嘅嘢實在太多，當初2020年開始拍《膠戰》嘅我哋，絕對無諗過今時今日可以開到一場8,000人嘅show，6膠入面，我話比較少，但其實感受很多，我唔善於用言語表達，亦比較被動，想喺度同5膠講，我好開心、好開心識到你哋，我哋6個大纜都扯唔埋嘅人可以走埋一齊，然後建立到呢種感情，係一種緣分，所以我真係好希望我哋嘅友誼可以直到永遠。」

Hillary續指《膠戰》來到第4季，各自經歷了好多，經歷和環境迫使她們急速成長，世界很殘酷，但怎樣去看待和面對，就是課題。她希望能守護住拍節目時的一顆小孩心，一直都保持住只想帶快樂給大家的初心，勇敢地去做自己，活好自己的人生。

她又認為一段友誼就好似愛情一樣，有熱戀期、有平穩期、有冷淡期：「儘管我哋冇以前聯繫得咁頻密，但每次一見面，個bonding同默契就會喺度，6個人一起不作他選。」最後她多謝5膠：「你哋每一個都好叻、好charm，上到台見到你哋喺身邊，我就特別安心，我哋又一齊完成多一件啦，Love you all。」