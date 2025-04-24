施巴斯坦史丹做「寒冬戰士」前靠《冰火時光機》分紅過活

美國羅馬尼亞裔男星施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）憑漫威超級英雄片《美國隊長》（Captain America）系列角色「寒冬戰士」走紅，上年又憑《A Different Man》奪得柏林影帝與金球影帝，並憑《飛黃騰達》（The Apprentice）飾演特朗普（Donald Trump）獲奧斯卡影帝提名，事業如日中天。他近日宣傳漫威新片《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）時，透露自己加入漫威前事業停滯，幸好靠一套舊作的重播分紅過活！

施巴斯坦表示：「我一路搵唔到新工作，我經理人就打畀我，話我啱啱收到《冰火時光機之回到80後》（Hot Tub Time Machine）重播分紅6萬5千美元（約50萬7千港元），解決咗燃眉之急。」由美國男星尊古鍚（John Cusack）主演的笑片《冰火時光機之回到80後》於2010年上映，還未成名的施巴斯坦於片中飾演頭號奸角。電影大受歡迎，經常於電視台重播，為台前幕後帶來可觀的額外收入。施巴斯坦首部加入漫威的作品《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）則於2011年上映。

有網友質疑施巴斯坦在片中戲份不多，為何收到這一大筆重播分紅，是否報錯數，也有人分析可能他合約本身是「延遲收數」，才有這個大數目。網友亦感嘆原來以前的重播分紅這樣和味，串流平台大行其道後分紅大為減少，怪不得演員會罷工反抗。