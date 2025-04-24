沿寶藏路線　探索深圳之眼

深圳鐵路網絡四通八達，當中11號綫又被稱為寶藏路線，皆因串連福田、南山、寶安等熱門旅遊區域，沿站打卡景點極多，例如崗廈北站建有科幻建築「深圳之眼」，車公廟站則有全新商業街區，還可直達機場站沿途欣賞絕美海景；順道到美食集中地福永站「醫肚」，吃喝玩樂一條路線搞掂！

崗廈北站：科幻建築 無縫玩樂

崗廈北站坐落於福田中軸，總建築面積逾22萬平方米，比香港維多利亞公園還要大。它是深圳首個四線交匯的超級交通樞紐，匯聚2號、10號、11號及14綫，形成覆蓋全市的交通網絡。雖然乘客眾多，但無一不被站廳中央的「深圳之眼」吸引，這個白色穹頂跨度足有48米，以費馬螺線（Fermat's Spiral）為設計靈感，將鋁板天花編織成曲線交錯的巨網，極具未來感。穹頂中央設有一個直徑9米的圓形天窗，自然光經「天眼」引入地下空間，營造出時空隧道般的視覺衝擊。特別一提，經《微信》對準「深圳之眼」掃描，更會即時呈現AR動畫，大笨象、熊貓、長頸鹿等卡通活現眼前，彷彿看3D電影一樣。

站內還有很多「黑科技」，例如使用手機App綁定後，可使用人臉識別或刷掌支付出入閘。而核心中庭是一個寬48米、長51米的鋼混組合建構，面積相當於4個籃球場，採用無柱式設計並有一條全透明玻璃隧道，乘客可看到列車在腳下穿梭，埋站一刻記得把握機會影相。車站另一特色是無縫銜接深圳之眼購物中心（City Hub），它是深圳首個地鐵商業綜合體，總面積達6萬平方米，分為東、西、南三大區域，集零售、餐飲、文化、休閒於一體。玩樂方面有「滿紛轟趴」旗艦店，一站式提供桌遊、KTV、遊戲機、旱地冰壺等派對玩意；「呢度有家攀岩館」則由專業選手開設，依據商場地形建有800平方米戶外攀石牆；另有保利萬和影城、樂刻健身等滿足睇戲及運動需要。食肆方面，象山酥院、霸王茶姬等連鎖品牌在此都設有分店。

車公廟站：工廠街區 文創熱點

華僑城創意園向來是文青好去處，最近其北區新建了開放式商業街區Loft 53，離車公廟站只有10分鐘車程。它的前身是上世紀80年代的舊式工業廠房，商業面積約4,000平方米，由E5幢和F3幢改造而成，商場名稱的53正由此而來。街區保留昔日工廠的鋼筋結構與水泥牆面，同時融入綠植布置及裝置藝術，打造出兼具工業粗獷感及自然綠化的公共空間。這裏可容納約50間店舖，目前有30多間正式營業，近九成屬新品牌，涵蓋文創、餐廳、零售、咖啡店及寵物商店。當中SMOO MARKET主打新鮮農產品、戶外用品及創意手作；隔三岔五便利店售賣特色精品；好好食堂是日式輕食店。這裏還會不定期舉辦市集活動、音樂會及展覽，加上有「深圳牆」打卡點，非常適合City Walk。

機場站：海空走廊 車廂美景

深圳地鐵11號綫可直達寶安機場，其中碧海灣站至機場站之間屬高架海上路段，全長7.2公里，坐擁全國軌道交通網絡罕見的海空走廊。在數分鐘的行車時間內，先映入眼簾的是西灣紅樹林濕地公園的生態美景，之後乘客可360度俯瞰珠江口海域，白天時碧海藍天，黃昏時有夕陽餘暉，令人恍如置身宮崎駿的動畫場景之中。此外，寶安機場曾被凡爾賽建築獎評為「全球最美機場」，主廳的蜂巢鋼結構穹頂以六邊形延展，陽光透射時形成充滿科幻感的幾何光影。這裏更設有不少沉浸式光影藝術裝置，又有美食廣場及手信店，毋須登機也可行餐飽。

福永站︰點心簡餐 造型滿分

福永站附近有不少特色美食，粵味天湘主打粵式及湘式手工點心，不但精緻可口，還性價比高。必吃春笋子彈頭，外觀復刻深圳地標春笋大廈，入口是脆皮朱古力及雲呢嗱雪糕，絕對要相機食先。另有天香四味蝦餃皇、金沙海蝦紅米腸、綠茶梨香鹹水餃、酥皮鴨肉包等，全都新鮮現造，五顏六色令人食欲大增。

haha​​ha‧Cafe‧咖啡簡餐同樣以靚爆菜式做招徠，如笑口常開雞蛋仔畫有表情符號，哈哈小吃拼盤載有笑臉薯格。幸運的話仲可食到每日限量供應的小熊造型鬆餅，每層都鋪上水果，至啱同朋友一齊分享。另有黑松露菌菇意粉、梳乎厘、紫蘇雞脆骨等也值得一試。