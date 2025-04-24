醫D病痛︱尿酸過高關節腫痛　一招回復手腳靈活

根據調查顯示，每100名港人當中，便有3人有尿酸高問題，而尿酸值更是不容忽視的第4種健康指標。尿酸由嘌呤（Purine）轉化而成，當尿酸含量過高時，可能於體內形成尿酸積聚物，累積在關節內導致關節紅熱、疼痛、僵硬等症狀，現估計全港約有20萬人有尿酸過高的症狀。

當男性的尿酸值高於7.0 mg/dl，而女性的尿酸值高於6.0 mg/dl，會被視為尿酸指數過高，其主要成因是尿酸製造過多及尿酸排出過少，而40歲以上男士、高尿酸家族史人士及三高 (高血壓、高血糖、高血脂) 人士均屬於高危族群。

【體內產生過多尿酸的原因】

尿酸是由體內的嘌呤代謝產生的，當嘌呤的生成過多或攝入過多時，會導致尿酸水平上升。以下是一些主要原因：

1. 高嘌呤飲食

攝入富含嘌呤的食物，如紅肉、內臟（如肝臟、腎臟）、海鮮（如魚類和貝類）及某些豆類，會增加尿酸的生成。這些食物在體內代謝後會產生大量尿酸。

2. 酗酒

酒精，尤其是啤酒和烈酒，會增加尿酸的產生。酒精代謝會刺激肝臟的尿酸生成，同時也可能抑制腎臟的尿酸排泄，導致體內尿酸累積。

3. 壓力和過勞

長期的壓力或過勞會影響身體的代謝速度，導致尿酸的生成增加。壓力會改變賀爾蒙水平，進而影響尿酸的產生。

4. 遺傳因素

遺傳基因可能影響嘌呤的代謝和尿酸的排泄能力。

【身體代謝尿酸速率太慢的原因】

尿酸的代謝速率過慢可能由多種因素引起，這些因素會影響尿酸的生成和排泄。以下是幾個主要原因的詳細說明：

1. 腎功能不全

腎臟是主要負責過濾和排泄尿酸的器官。如果腎功能受損，如慢性腎病或急性腎損傷，腎臟無法有效排出尿酸，導致尿酸在體內積聚。這種情況可能會導致尿酸水平上升，並進一步引發痛風或其他相關健康問題。

2. 肥胖

肥胖與多種代謝性疾病有關，會干擾正常的代謝過程。過多的脂肪組織會促進尿酸的生成，尤其是肚子部位的脂肪，並同時減少尿酸的排泄。肥胖患者的代謝率通常較低，這使得他們更容易面臨尿酸過高的風險。

3. 脫水

水分不足會影響腎臟的排泄功能，導致尿酸在體內積聚。脫水時，尿液濃縮，尿酸的濃度會隨之上升。因此，保持充足的水分攝取是促進尿酸正常排泄的關鍵。尤其在炎熱的天氣或運動後，更應注意補充水分。

想及早預防高尿酸所導致的種種不適及痛楚，可從根源着手，留意身體對嘌呤的吸收，以及尿酸排泄情況。選擇含有效天然成分的保健品，有助減少嘌呤吸收，達致「源頭減廢」目的，同時減少尿酸產生、增加尿酸排泄。若偶爾遇到超標狀況，能夠達到紓痛止痛作用的保健品自然更為人所追求。

【針對尿酸痛4大範疇 尿酸值大降150%】

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截酸︰植酸

植酸能夠與食物中的金屬離子結合，形成不易被吸收的複合物，這樣可以減少食物中嘌呤的吸收。降低嘌呤的攝取有助於控制尿酸水平，減少發作風險。

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可以抑制黃嘌呤氧化酶，減少體內尿酸產生，同時配合酸鹼值(pH)調節，提升尿酸排出體外，臨床實證降低尿酸值150%。

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【人氣YouTuber案例分享】

拍攝飲食短片的人氣YouTuber「HEA佬」，經常會去食放題和自助餐，過程中食到很多高嘌呤食物，同時他分享使用調味料或高嘌呤材料的火鍋湯底，是引發尿酸過高的原因之一，曾令自己的手指和腳跟位置，出現紅腫疼痛症狀，並強調似針拮般痛，甚至痛得無法走路，而且不停復發。其後「HEA佬」在網上搜尋相關資料及解決辦法，透過服用Return尿酸對策配方一星期後，腳部、手指紅熱痛情況明顯改善，回復靈活，尿酸問題亦無復發。

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