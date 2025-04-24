謝霆鋒不定時發售即日飛　歌迷應援隨處可見

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚於啟德體育館開鑼，官方紀念品於下午1點半開賣，包括T恤、CD、口罩、海報與環保袋等，結果不足20分鐘已售罄，排頭位男歌迷表示早上10時已到場。當中來自江門兩姊妹，今早8時半搭車來港，下午3時半來到會場，買了$20蚊貼紙，並貼在臉上及手上支持偶像，她們表示已喜歡霆鋒超過20年，今晚睇完騷太晚，明天才回江門。另外來自順德的彭氏夫婦，今日專程乘高鐵來睇騷，更花了千多元買了兩件T恤、一隻黑膠碟與CD，第一次來啟德主場館，覺得交通也方便。

另外，有指息指主辦單位每日不定時在官網發售即日門票，一連4日的場次都尚有少量座位可供樂迷購買，以打擊「黃牛黨」，今日4:40分已開放觀眾入場。而現場有歌迷在排隊入場時，還大唱活着VIVA，場面非常熱鬧。

現時場館外擠滿歌迷相當熱鬧之餘，在街頭亦隨處可見粉絲為霆鋒設置的雪糕車及大屏應援，當中雪糕車還貼上「活着VIVA 逆行進化 王者歸來」的字眼，據悉該雪糕車會在演唱會首場（24日）、第3場（26日）及尾場（27日），下午一至四時，於銅鑼灣大屏幕附近免費派發軟雪糕，非常用心！