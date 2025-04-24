衛詩雅驚訝老公睇《破·地獄》爆喊　金像戰衣開叉到肚臍？

影后衛詩雅（Michelle）以活動大使身份現身尖沙咀出席「全港戲院日2025」記者會，Michelle分享她曾在尖沙咀一間戲院面試人生的第一份工作，當時抱住想食爆谷，帶位，看免費電影的想法，她憶起面試當日近百人來面試一兩個職缺，「打晒蛇餅咁」，她更笑稱初初以為要鬥快裝爆谷，但面試完最終沒有聘請她，令她很失望。

談到她始終都回到電影業，她表示很開心，而做活動大使可以還心願，因為下月5號會在街頭流動車內派爆谷宣傳，到時可以裝爆谷畀人。而戲院睇電影則要視乎搶不搶到票，她亦分享早前與老公入戲院睇戲，當然是支持自己的電影《破·地獄》加長版，更透露老公睇到喊：「佢本身係個好理智嘅人，所以佢喊我都有啲驚訝，但佢都有解釋話，一嚟真係涉及到好多親情嘅原因，觸動到佢啦，另外就因為戲入面有我嘛，更加代入到。」

今屆金像獎頒獎禮將於周日（27日）舉行，Michelle憑英皇電影《破·地獄》入圍最佳女主角，戰衣方面，她指已有幾套心選，其中一套前面開叉到肚臍，但尚未完全落實。另外，當日她會攜眷出席，談到為老公選擇服裝，她笑稱自己是男人眼光：「佢試極我都話有分別咩，對我嚟講好像件件都差唔多，但我就會好似啲男人咁，呢件好啊揀呢件，但其實都唔知有咩分別，我有同佢講最緊要對鞋夠舒服，因為都要幾長時間。」她續指老公對首次行紅地氈不太緊張，反而很期待，就像出席Party。