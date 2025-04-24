廖慧儀遊日獻出第一次　大讚男嘉賓好Man

藝人廖慧儀（Jessica）與蔣家旻（Angel）主持的TVB Plus旅遊節目《日本最美村落》今晚（24日）首播，兩人遊走日本的東白川村、南木曾町、木曾町、黒松內町、赤井川村、京極町及原村等老舊村莊。

首集由Jessica打頭陣出場，來到岐阜縣的東白川村，一到達她便被遍地紅葉吸引，Jessica下榻一間舊式旅館，獻出第一次瞓榻榻米。而東白川村除景色優美外，原來更是「未確認生物體」（UMA）勝地，今趟Jessica的任務是訪尋傳說中的「槌之子」，一種外形如槌、類似蛇的傳說生物，在日本各地都有目擊紀錄，Jessica說︰「當地有公告如果活生生捉到槌之子有100萬日圓（約54,400港元），搵到屍骸都有50萬日圓（約27,200港元），影到相有20萬日圓（約10,900港元），有佢嘅皮都有5萬日圓（約2,770港元）。」她補充告示牌的標示指獎金會按年增加，目前最高獎金已達130萬日圓（約70,700港元）。

Jessica表示跟過往拍攝的旅遊節目不同，一般都是快閃攻略「食玩買」，今次可以慢活沉浸式欣賞美景︰「除咗有靚景仲有好多好有人情味嘅故事，又撞正有楓葉、雪景，仲可以同農村土生土長嘅村民傾偈，體驗真實農村生活。」令她體會最深的是當地人的生活方式，由食物到家具都是自給自足，她興奮的說︰「傢俬、麵包爐都係自製，遊樂場都係用木頭搭出嚟。最犀利係喺茶園想坐低訪問，男嘉賓即刻好順手咁拎起個電鋸，喺隔籬鋸木，就咁鋸咗張櫈仔畀我坐，嗰一刻覺得佢好Man同埋成件事好原始。」