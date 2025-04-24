小改款Qashqai獨自升級　新裝示人

小改款Qashqai主要針對外裝和科技配置上的提升，更時尚、更緊貼用車潮流。（胡振文攝）

自從日產（Nissan）Qashqai進化至第三代，改用輕量化底盤及換上1.3L Turbo配12V輕混能系統，行車表現有所提升。相比起上代，扭力輸出更大，油耗亦慳了10%。現輪到小改款登場，這次主要針對外裝和科技配置上的提升，更時尚、更緊貼用車潮流。

當中最大變動是整個車頭造型，例如換上更闊大更時尚面罩，配全新設計的LED頭尾燈。其次是車內標準配備的中央觸控屏幕已由前款的8吋升級至全新12.3吋。車載的先進駕駛輔助安全系統方面亦新增了前方踫撞預警，更將360環視顯像系統(IAVM)及動態探測系統(MOD)列入標準配備。

不止底盤和車身尺碼不變，動力系統亦不變。依舊搭載配上ALiS (Advanced Lithium-ion battery System) 輕混能系統的1.3L細容積Turbo引擎及七前速Xtronic CVT波箱，最大馬力及扭力分別158PS和270Nm。綜合耗油量維持在6.645L/100km (WLTP)的低油耗水平。

輸港的提供標準版及高級版，是次提供拍攝的是前者，售價$30萬有找。相比起畀多$5萬的高級版，標準版的合金輪圈細1吋，僅18吋；前座椅不是電動調校，而是手動；其他如智慧型定速控制(ICC)、腳控感應電尾門、漸進式指揮燈、10喇叭Bose高級音響系統及原廠皮革座椅等，高級版至有。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,332c.c.

最大馬力：158PS /5,500rpm

最大扭力：270Nm /1,800-3,750rpm

傳動：七前速Xtronic CVT波箱（附手動+/-及軚環轉檔撥片）

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前/後）通風碟

平均耗油量：6.65L/100km（WLTP）

車身體積：4,425×1,835×1,625mm（長×闊×高）