謝霆鋒啟德騷兩度升空　登3層樓高巨型鐵球獻唱令全場瘋狂

歌手謝霆鋒王者歸來，昨晚在啟德體育園開個唱成亞洲第一人，為久候25年的「鋒迷」帶來驚喜，斥資2000萬打造舞台機關，霆鋒兩度升空，先後登上三層樓高的巨型鐵球及移動機關頂獻唱，令全場瘋狂。

個唱原定晚上七時半開始，但遲了25分鐘才開場，全晚霆鋒由頭唱到尾，唱足29首金曲，期間王嘉爾在銀幕的片段中出現，跟台上的霆鋒對唱《愛最大》，打破之前盛傳由好友陳奕迅及歌神張學友擔任嘉賓的傳聞。

追求完美的霆鋒不惜工本，豪擲2000萬打造舞台，極盡視聽之娛，當中最矚目是懸掛在半空的巨型鐵球。開場後鐵球從會場後方徐徐移動至台前，模擬撞向大屏幕，螢幕播出被撞至破裂及萬物進化的片段，身穿牛仔褲及T恤、戴上黑超的霆鋒型爆登場，並唱出《不要說謊》為個唱揭開序幕，他接連唱出《改造人》及孭上結他邊彈邊唱《活火山》，配合舞台上的煙火效果，氣氛熾熱。唱畢後霆鋒除下黑超，並開口說話：「你哋好似冇乜變，依然咁有火，大家都識咗20年，今次仲唱住揈兩個幾鐘，頭先見到幾個粉絲滿頭白髮。呢個場好大，如果你哋用番以前嘅聲線叫我，我係聽唔到。」歌迷們聞言瘋狂大叫，喊聲震天。

當霆鋒唱出《不是定理》時，舞台升至6米高，其後掛在上空的鐵球慢慢降落在台上，霆鋒走上球頂並扣上安全帶乘鐵球升空，鐵球一度升至3層樓高，並由台前移到會場後方，好讓全場觀眾跟偶像拉近距離，粉絲們相當驚喜，個個興奮狂叫，霆鋒笑言：「你哋唔好淨係掛住影我，攬住隔籬嗰個錫啦！」他在球頂連唱5首歌，唱到《一擊即中》及《玉蝴蝶》時更引發全場大合唱。

而霆鋒返回舞台後，舞台隨即解體，分拆出一個如鐵門的巨型機關裝置，並移動到中場，他站在機關最高處，直言：「我第一次綵排嘅時候，心想講十句粗口，希望你哋嘅心情同我一樣。」又在上方跟觀眾自拍，當他見到台下的狄波拉跟對方打招呼，並高喊「媽」。除了連番的高空操作外，霆鋒又兩度落台跟歌迷擊掌，不過，第一次落時險跌倒，實行對每個角落的歌迷貼身照顧到。

期間一度發生小插曲，霆鋒以結他彈奏時，疑用力過猛，結他勾斷了其褲子上的閃石鏈，他隨即將鏈子拋下台，引發觀眾爭奪戰。他又介紹其特別訂製的咪架，表示個唱後便會拿去拍賣，收益會捐給幫助貓狗的慈善團體。最後霆鋒以一曲經典《活著VIVA》壓軸，演唱會於晚上約10時20分結束，謝霆鋒母親狄波拉（拉姑）離場時興奮晒V，相當高興。