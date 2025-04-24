隻身出差　放肆玩床震

試過畀公司安排去外地出差嗎？一支公出發係就係悶咗啲，但冇人喺身邊管住晒，諗落都幾盞！AV業界資深人士神仙乙特別以日本AV嘅單身赴任系列為例子，片中男主角喺出差期間有美女相伴，每日收工都可以放肆玩床震，真係性福無邊！

毫不尷尬

由e-kiss製作嘅《被隔壁那個性慾旺盛的失婚人妻引誘》，男主角阿晉被公司派去一個偏遠農村公幹，頭幾日悶到癲，後來識到失婚婦人月乃露娜，對方相當好人，仲話可以幫忙煮晚飯添！某日下午，阿晉提早收工，喺回家途中，聽到露娜屋企傳出呻吟聲，好奇之下，走入其後花園睇吓發生乜嘢事，赫然發現露娜喺度自我安慰，表情不知幾蕩！當露娜見到阿晉喺度偷窺，毫不尷尬，仲話如果有男人肯招呼自己就更加好！既然美人開到聲，飢渴已久嘅阿晉立即有所行動，各自喺對方身上尋開心！

水着誘惑

喺CRYSTAL NEXT出品嘅《單身赴任男被水着美人引誘》入面，長時間出差嘅明仔入住公司提供嘅公寓單位，某日，隔籬屋嘅美女鄰居森澤佳奈身穿競泳水着搵上門，除咗打聲招呼，又問有冇需要幫忙，包括做家務，甚至刷背都得！明仔見平日做嘢勁攰，難得有靚女主動伸出援手，當然卻之不恭！入到浴室，佳奈先用手幫明仔刷咗兩下背脊，轉個頭就出動心口一對巨乳，搞到明仔即刻硬晒軚！眼見明仔有反應，佳奈立即主動吹奏，兩人好快嚟個浴室激戰！自此之後，佳奈幾乎日日上門搵明仔，過着類似新婚夫婦嘅快樂生活。

慾火重燃

由S1推出嘅《擅長料理的K奶美女隨時提供服務》，已婚男雄仔正值出差，忽然好想食住家菜，但唔係掛住老婆嘅手勢，而係諗起前女友鷲尾芽衣嘅優秀廚藝！由於出差地方喺芽衣屋企附近，雄仔決定約對方上門聚舊，順便食番餐好餸！當芽衣買埋餸到達門口，第一時間攬住雄仔，話要滿足到佢，先可以食飯喎！眼見芽衣打扮得靚一靚，上圍又好似之前大咗好多，雄仔亦把持唔住，激烈床戰一觸即發！

簡評

唔少打工仔都當出差係公費旅遊，可以趁公餘時間四圍玩，若然好似日本AV單身赴任系列入面嘅男主角，有一段高潮迭起嘅艷遇發生喺自己身上，更加係求之不得！3部作品中，本仙最鍾意《被隔壁那個性慾旺盛的失婚人妻引誘》，原因係女主角月乃露娜扮演柔弱失婚人妻入型入格，演出場景又好有鄉村氣息，加埋激戰過程夠肉緊，令人睇得投入又興奮！