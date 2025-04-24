美泰尤物　才色決高下

天下間有咁多靚女，何解有人可以做到萬千寵愛在一身？比起運氣好壞，識唔識得利用互聯網嚟吸眼球先係關鍵所在，正如今次進行比併嘅兩位主角，一位多才多藝，一位狂派福利，因而成為網上萬人迷！究竟兩者之間，你鍾意邊一位多啲？

多棲發展

美國性感網紅界有唔少才貌雙全嘅女郎，來自美國密蘇里州嘅Amanda Paris就係其中之一，自細已有強烈表演欲，讀高中嗰陣成為校內啦啦隊、舞蹈隊同音樂團體嘅風頭躉，上到大學後更開始接觸模特兒工作。據Amanda Paris表示，當年之所以加入模特兒行列，除咗希望賺多啲生活費，亦打算為日後投身娛樂圈鋪路。事實上，入行冇幾耐，阿妹已先後為多本男士雜誌拍攝火辣寫真，更成為封面女郎，與此同時，電影同電視劇嘅演出機會亦接踵而至，甚至有機會發揮自己嘅音樂才華，推出首支單曲《I Know You Like》。近年Amanda Paris唔止乘勢發展網紅事業，更化身為兩性關係專家，實行多棲發展！

Amanda Paris

出生地：美國密蘇里州

身高：162cm

三圍：32E-26-39

賣弄性感

想成為人氣網紅，係咪一定要多才多藝至掂？來自泰國曼谷嘅辣妹Maming Kongsawas就親身示範畀大家知，只要肯着少啲衫出鏡、向網友派多福利，足以成為網絡女神！查實睇番阿妹嘅寫真演出，除咗露吓事業事，又經常出「股惑」，性感尺度可以用「打擦邊球」嚟形容，試問男士們點會唔睇到眼甘甘？話時話，Maming Kongsawas曾經係宅女一名，身材偏肥，皮膚亦偏黑，直至暗戀對象出現，先肯的起心肝改變自己唔太討好嘅形象，雖然男方最後有咗另一半，但就成功變靚咗，兼引嚟星探注意，總算係塞翁失馬。家陣阿妹喺模界嘅人氣愈嚟愈高，更開設埋OnlyFans帳號，進一步靠賣弄性感嚟吸睛同吸金！

Maming Kongsawas

出生地：泰國曼谷

身高：168cm

三圍：34E-25-35

第1回合

鬥內涵

唱得、演得又跳得，Amanda Paris嘅才藝都幾全面，而且本身擁有心理學學位，又喺化身兩性關係專家，堪稱美貌與智慧兼備。相對而言，Maming Kongsawas唔似得前者咁多才多藝，但近年積極習舞，善於利用肢體動作嚟吸眼球，又識得捽碟，絕對唔係得個樣！

第2回合

鬥身材

Amanda Paris嘅身材火辣，心口一對美規E Cup湯碗胸，飽滿堅挺，甚具睇頭，加埋籮柚有成39吋，吸睛程度確係唔講得笑！至於Maming Kongsawas嗰對波都係E Cup，仲要係34吋，但因為係泰規，望落冇咁激凸，幸好條腰幼啲，肌膚又白啲，同前者比較，唔太輸蝕！

第3回合

鬥人氣

先講吓Amanda Paris嘅IG同X帳號分別有超過18萬同接近7萬粉絲，而臉書則有超過16萬人追蹤。至於Maming Kongsawas嘅臉書有超過22萬名追蹤者，IG同X帳號則有超過3萬同31萬粉絲。兩者嘅網絡人氣可以話係旗鼓相當，前者只喺數字上輸咗個馬鼻而已。

打和！

今次對決嘅兩位尤物，各方面嘅比較都相當接近，Amanda Paris勝在多才多藝，Maming Kongsawas則靠大尺度寫真而得到多啲粉絲支持，既然勝負分野咁細，打和合理！