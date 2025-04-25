【是日通勝】

農曆三月廿八

乙巳年 庚辰月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、會友、出行

忌：出財、動土、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：21、02、37

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：相約另一半共度周末，內心會有種幸福感。

金牛座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙子座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

巨蟹座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

獅子座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

處女座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

天秤座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

天蠍座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

人馬座：勿多管閒事，耗費心力之餘，更會惹麻煩。

山羊座：謹記防人之心不可無，以免小人有機可乘。

水瓶座：財運上升，不乏賺外快機會，勿輕易放過。

雙魚座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）馬 有麻煩

鼠：吃醋行為要克制，以免令伴侶感煩厭。

牛：要留意身體狀況，暴飲暴食會傷腸胃。

虎：抵抗力下降，如有不適要及早看醫生。

兔：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

龍：待人接物忌一成不變，需要適時讓步。

蛇：運勢上升，可從日常生活找到小驚喜。

馬：是日沖煞，工作運欠佳，目標難達成。

羊：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

猴：婚姻關係出現裂縫，再不補救有麻煩。

雞：出門易遇上意外，交通安全不能忽視。

狗：健康是財富，小心飲食，防病從口入。

豬：財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

相同八字 為何不同命運（中）

人的命運，就是每個人的生活，各式各樣在五行之陰陽，這是八字論算命之十神，所代表生活上的人事物，因為人生活在社會，來來去去所論述的，離不開親朋戚友、錢財事業地位、病患與娛樂。八字命理就是人生百態的演算。

同一命運八字而論，食神制殺格。七殺代表病患災禍、盜賊敵將。食神星就是用來制服七殺所代表的壞處。當這八字命格出生於醫生世家，或讀書主修醫藥，則命中之七殺就是病菌，食神星之專業為醫藥，其人生道路，走上醫生護士這方面之生人。

如出生於警察之家，或投身消防，七殺則代表盜賊或火災，食神自然代表紀律。紀律部隊的警察制服盜賊，消防員制服火災。當食神代表忠臣良將之時，七殺就是代表敵對的將領。

同年同月同日同時出生，同一命格，都可以走向不同的人生道路，有着不一樣的人生。站在算命先生的角度，不論是醫護或警察消防，其算命角度，都是食神制殺格所推演的理念，自然配合醫護來論斷，警察則紀律部隊路向演繹。這就是同八字食神制殺格。